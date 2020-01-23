«Гостит у папы»: мать Фрейи Зильбер объяснила, как ее внук оказался у Шукшиной

После того, как сын Марии Шукшиной Макар Касаткин связался с Фрейей Зильбер, семья постоянно оказывается в центре скандалов. Парень ушел от своей невесты, когда она уже ждала ребенка. Девушка родила артистке внука Макара и стала ходить на ток-шоу. Фрейя утверждала, что бывший возлюбленный не принимает участия в жизни ребенка, а мизерных алиментов не хватает на содержание малыша.

В прошлом году экс-невестка Шукшиной помирилась со своей мамой и уехала жить в родной Барнаул вместе с сыном. Тогда она наконец-то призналась, что употребляла запрещенные вещества и прошла лечение в реабилитационном центре. А недавно выяснилось, что она пошла на контакт с Шукшиной и отдала ей внука. Правда, на время. Сама актриса заверила, что у девушки просто закончился контракт с шоу Андрея Малахова, поэтому она наконец-то смогла увидеть маленького Макара без камер.

В случившемся пытались разобраться в студии передачи «Прямой эфир». Сама Фрейя не пришла, но слово взяла ее мама Нина Лупарева.

«Она целых два месяца прожила у нас, а потом, видимо, ей стало скучно и она решила вернуться обратно в Питер. Она привыкла к другому образу жизни. Пока она жила у нас дома, она была замечательная мама. Говорят, что полгода это мало, но она сильно изменилась. Конечно, я расстроилась, когда они с подругой собрались уезжать обратно в Питер. Я просила оставить Марка, но она не захотела оставить», — рассказала женщина.

По словам Лупаревой, Фрейя снимает с подругой большую комнату в центре Санкт-Петербурга. Там много места для ребенка, но она, по каким-то причинам, отдала малыша Шукшиной и даже увиделась с бывшим возлюбленным. Гости в студии предположили, что Зильбер сорвалась и снова начала употреблять запрещенные вещества. телеведущий поинтересовался, какая дальнейшая судьба маленького Марка. «Он гостит у папы. Она собирается его забрать. Она просто наладила контакт с отцом ребенка, привезла его в гости и заберет его обратно», — пояснила Лупарева. Юристы в студии предположили, что Фрея возможно не сможет забрать сына. Они уверены, что семья Шукшиных захочет лишить ее родительских прав через суд.