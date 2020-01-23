Волочкова в микротрусиках повалялась в снегу

Судя по всему, неудачный опыт купания в ледяной купели нанес Анастасии Волочковой моральную травму. Напомним, звезда не так давно окунулась в нее после бани, но забыла убрать сверху лед. В итоге он порезал бок звезде.

Чтобы не рисковать, Анастасия на сей раз не стала прыгать в купель, а нырнула после бани в снежок. Увы, это оказался не сугроб, однако охладить некоторые места после парной им вполне возможно. Впрочем, наверняка главной задачей здесь были совсем не контрастные ощущения, а эффектное фото в Instagram.

Что ж, у балерины это получилось. Можно быть уверенным, что ее микротрусики и грудь, прикрытая веником, произведут неизгладимое впечатление на публику. А вот какое – увы, узнать не получится. Анастасия отключила комментарии в блоге, не желая портить себе настроение упреками хейтеров.