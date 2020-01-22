Екатерина Андреева поужинала с жирафом в Африке

Телеведущая поехала в Африку, где можно спокойно пообщаться с дикими животными.

В эти дни известная телеведущая Екатерина Андреева отдыхает в восточной Африке. На странице в Instagram у знаменитости можно увидеть, как она участвует в местной свадебной церемонии, учится стрелять из лука, а потом ужинает с жирафом.

Так, на одной из фотографий видно, как длинношее животное просунуло голову прямо в окно и доело остатки угощения с тарелки туристки. Андреева, судя по ее выражению лица, такого гостя не ожидала.

«Здравствуй, это я! Ждала? Угощение приготовила? Приборы мне не нужны, у меня шея длинная, я сам дотянусь куда надо! Ты, главное, радуйся мне и не мешай трапезничать. А я тебе настроение создам», — написала Екатерина, излагая мысли дикого зверя.

На самом деле, никто к россиянке за стол не врывался. Андреева остановилась в месте под названием «Усадьба жирафов». Там постояльцы живут в окружении этих диковинных животных, гуляют с ними, кормят с рук и устраивают фотосессии. Парнокопытные обитатели парка людей совсем не боятся и спокойно засовывают головы в жилище, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусненьким.

больше по теме Екатерина Андреева ответила на сплетни о разводе с мужем По словам телеведущей, она старается по возможности не реагировать на такие ситуации.

Екатерине же не впервой общаться с удивительными созданиями. Полгода назад в Исландии в нее состоялась встреча с эльфийским конем.