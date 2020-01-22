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«Собака лает, ветер носит»: Цискаридзе отреагировал на историю своего «внебрачного сына»

Звезда балета уверен, что история Тимура Акперова не имеет к нему никакого отношения.

«Собака лает, ветер носит»: Цискаридзе отреагировал на историю своего «внебрачного сына»
Николай Цискаридзе и слышать ничего не хочет про какого-то там сына. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Начинающий азербайджанский актер Тимур Акперов, чьей главной и единственной работой пока является роль непризнанного сына Николая Цискаридзе в скандале, который он сам придумал и раскрутил, скоро уедет из Москвы.

Девятнадцатилетний парень вначале заявлял, что у него онкология, потом грозился вызвать известного «родителя» в суд, а теперь признался, что устал и собирается покинуть столицу.

Портал Teleproramma.pro решил узнать, что думает обо всем этом сам Цискаридзе. Связывался ли он с находчивым юношей или игнорировал всю эту историю?

«Не хочу о нем слышать, мне абсолютно безразлично. Это его дело. Какое ко мне это имеет отношение? Я про это ничего не знаю и не хочу знать», — ответил Николай Максимович нашему журналисту.

Звезда балета признался, что он в шоке о того, что СМИ и публика обращают внимание на подобного молодого человека. Народный артист РФ отметил, что у него слишком много работы, чтобы обращать внимания на подобных людей. Он даже не в курсе, как заявления делал Акперов в социальных сетях.

«Собака лает, ветер носит», — пожал плечами Цискаридзе.

Напомним, Тимур заявлял, что видел документы, которые подтверждали, что его биологический отец — известный танцор балета. По его словам, мать, которая когда-то гладила рубашки для звезды, уничтожила эти бумаги, но главным «аргументом» Акперова оставалась его внешность, которая, и правда, давала повод задуматься над его историей. Парень настаивал на ДНК-тесте, чтобы установить отцовство, но обратить на себя внимание Цискаридзе не смог ни через прессу, ни через суд.

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«Собака лает, ветер носит»: Цискаридзе отреагировал на историю своего «внебрачного сына»
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