Женатому актеру из «Интернов» пришлось пройти ДНК-тест на отцовство

Муж бывшей возлюбленной Михаила Павлика заподозрил, что она родила ребенка не от него, а от артиста.

Михаил Павлик прославился благодаря своим ролям в сериале «Интерны», фильмах «Брестская крепость» и «Мамы». Уже семь лет он живет в браке с девушкой Ангелиной, но детей у него нет.

Но оказалось, что в 2011 году у него был непродолжительный роман со студенткой Анжеликой Беловой, когда он приехал в Краснодар на съемки. Актер не знал, что у нее параллельно были отношения с другим мужчиной — охранником Евгением Королевым, который потом стал ее мужем. Вскоре после этого у девушки родился сын Платон. Со временем жители небольшого города стали находить схожесть мальчика с артистом.

Земляки устроили Анжелике настоящую травлю. Они стали утверждать, что она обманула своего супруга, родив ребенка не от него. В студии передачи «На самом деле» Дмитрия Шепелева экс-возлюбленная Павлика рассказала, что муж из-за ревности жестоко ее избивал, облил кипятком и сломал руку. Она долгое время терпела нападки Евгения, но потом ушла от него.

«Я не считаю его своим. Я не знаю. Я не против этого, но я просто не знаю», — отметил сам Михаил.

По его словам, с Беловой он познакомился в баре.

«Это был роман. Она училась на пятом курсе на специалиста по связям с общественностью. Она на время ко мне переехала. мы жили вместе на съемной квартире. В какой-то раз, когда я долго отсутствовал, я услышал, что между нами должен состояться разговор. Она сказала, что мы расстаемся, так как у нее появился другой мужчина», — вспомнил актер.

По словам Михаила, о беременности девушки он узнал от ее сестры. Он так и не смог выяснить, чей это ребенок. Актер признался, что о романе этом не рассказывал своей жене, как и возможном ребенке.

«Для меня это будет катастрофой, как и для нее. Она застенчивый человек, не публичный. Она ничего этого не знает», — признался актер.

Сама Анжелика отметила, что многого натерпелась за минувшие годы от мужа.

«Руку он мне словам, когда ему в очередной раз что-то не понравилось. В порыве гнева он швырнул меня на пол. Кипяток — это было его развлечение. В порыве ревности постоянно все происходило, фигурировало имя Михаила. Я его очень боялась. Мне никто никогда не приходил на помощь, даже когда стояла вся в крови», — рассказала героиня.

Призналась она, что попадало от Евгения и ребенку.

«Мне страшно, что я косвенно, сам того не желая, стал причиной страданий женщины и ребенка, потому что их били», — после услышанного произнес Павлик.

После этого актер согласился сделать ДНК-тест на отцовство. Результаты генетической экспертизы показали, что он не является отцом семилетнего Платона. Его папа — Евгений, который сейчас отбывает наказание в тюрьме. Анжелика расплакалась в студии. По ее словам, она нашла в себе силы уйти от мужа. Сейчас она строит отношения с другим мужчиной, который готов усыновить ее ребенка.