Душа скорбит и молится: Ксения Бородина пожаловалась на бессонницу

Уже несколько дней известная телеведущая не может нормально спать.

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на состояние тревоги, которое практически никогда не покидает ее. Из-за него звезда не может нормально спать.

«Не получается провалиться в глубокий сон. До 6 утра лежу просто, гоняю мысли, а после 6 вроде как проваливаюсь в сон, но он совсем не глубокий», — пишет 36-летняя женщина в Instagram.

Ксения не может понять, что стало причиной такого состояния: то ли погода, то ли отсутствие солнца, то ли большое количество перелетов, которые она перенесла. При этом на работе и дома у Бородиной все в порядке, но тревожность не проходит.

Ситуация настолько беспокоит ведущую, что она пошла по врачам, сдала анализы и записалась на массаж. По ее словам, она даже готова пить таблетки, которые ненавидит с самого детства.

Отметим, что пару месяцев назад на бессонницу жаловался и муж Ксении — бизнесмен Курбан Омаров. Напомним, минувшим летом супруги поругались и поклонники телеведущей думали, что пара снова подошла к разводу, как и несколько лет назад. К счастью, это оказалось всего лишь домыслами, позже звездная чета демонстрировала настоящую семейную идиллию.