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«Незаметно прожили 11 лет»: Свиридова представила своего молодого бойфренда

Певица старше возлюбленного на 14 лет.

«Незаметно прожили 11 лет»: Свиридова представила своего молодого бойфренда
Алена Свиридова с бойфрендом. Фото Global look press.

Алена Свиридова представила публике своего молодого возлюбленного Давида Варданяна. В своем аккаунте Instagram она поделилась их совместным фото и сообщила, что они уже давно вместе.

«Один серый, другой белый, два веселых гуся. Как-то незаметно для себя прожили 11 лет. Кто бы мог подумать», — написала она.

Пост она украсила хештегами #дружбанародов и #русскиеиармянедругдругастоят.

Все 11 лет 57-летняя Алена и 43-летний Давид живут гражданским браком. Жениться они не собираются.

«У нас нет совместных детей и уже не будет. Мне кажется, это единственная причина, из-за которой стоит официально вступать в брак», — сказала она в одном из интервью.

Певица признается, что питает слабость к мужчинам моложе себя. Со сверстниками ей скучно, она еще не готова полностью посвятить свою жизнь внукам и семье.

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«Незаметно прожили 11 лет»: Свиридова представила своего молодого бойфренда
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