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Ведущая «Модного приговора» сверкнула фигурой в купальнике, не постеснявшись животика

Катя Гордон уверяет, что любит себя такой, какая есть.

Ведущая «Модного приговора» сверкнула фигурой в купальнике, не постеснявшись животика
Екатерина Гордон. Фото Global look press.

Юрист и телеведущая Катя Гордон в эфире «Модного приговора», где она выступает в роли ведущей (защитника обвиняемого), частенько транслирует мысль о том, что женщина должна полюбить себя. И только в этом случае ее внешние преображения пойдут на пользу.

То, что она сама сумела справиться с комплексами и принять себя такой, какая есть Катя продемонстрировала в личном блоге. В своем аккаунте звезда выставила кадры, на которых  позирует перед камерой в купальнике. У журналистки хорошо видны некоторые особенности фигуры, которые многие считают недостатками. Но у Гордон совсем иное мнение.

«Что для меня, бодипозитив? Это любовь к своему телу, принятие его недостатков и достоинств, принятие себя в любом возрасте, в одежде и без. Любят не идеальных. Любят здоровых и позитивных. Так что вот вам мои складочки на боках и животик и удовольствие от моих 39 лет и того, что я очень нравлюсь моему мужчине», — написала она в Instagram.

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Екатерина ГордонЗвезды в купальникахКатя ГордонМодный приговорПрограмма "Модный приговор"
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Ведущая «Модного приговора» сверкнула фигурой в купальнике, не постеснявшись животика
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