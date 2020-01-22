Ведущая «Модного приговора» сверкнула фигурой в купальнике, не постеснявшись животика

Юрист и телеведущая Катя Гордон в эфире «Модного приговора», где она выступает в роли ведущей (защитника обвиняемого), частенько транслирует мысль о том, что женщина должна полюбить себя. И только в этом случае ее внешние преображения пойдут на пользу.

То, что она сама сумела справиться с комплексами и принять себя такой, какая есть Катя продемонстрировала в личном блоге. В своем аккаунте звезда выставила кадры, на которых позирует перед камерой в купальнике. У журналистки хорошо видны некоторые особенности фигуры, которые многие считают недостатками. Но у Гордон совсем иное мнение.