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Мамина кокетка: четырехлетняя Белла послала Климовой воздушный поцелуй

Вместе с семьей актриса из теленовеллы «Бедная Настя» отдыхает на Мальдивах.

Мамина кокетка: четырехлетняя Белла послала Климовой воздушный поцелуй
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Четырехлетняя дочь Климовой от грузинского актера Гелы Месхи послала маме воздушный поцелуй. Этот момент Екатерина запечатлела на камеру, поделившись с подписчиками свежим отпускным кадром в Stories. Знаменитость не скрывает, что в свои юные годы Белла умеет быть очаровательным ребенком. В недавнем интервью актриса призналась, что считает свою младшую дочку очень темпераментным ребенком. Малышке нравится привлекать к себе внимание — особенно девочку увлекают танцы. А артистизма, как считает Екатерина, у ее наследницы хоть отбавляй. Климова подметила, что могла бы отдать дочь в секцию фигурного катания или гимнастики. Однако тогда под ударом окажется актерская карьера экс-возлюбленной Гелы Месхи.

Знаменитость посетовала на то, что Беллу нужно будет сопровождать на тренировках и соревнования. Естественно, в таком плотном графике ей придется забыть о гастролях и съемках в кино. Пойти на этот шаг Климова пока не готова.

Актриса Екатерина Климова с дочкой Беллой отдыхает на Мальдивах
Екатерина Климова с дочкой Беллой отдыхает на Мальдивах (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Актриса отдыхает на Мальдивах вместе со своими четырьмя детьми: 17-летней Елизаветой, тринадцатилетним Матвеем, одиннадцатилетним Корнеем и четырехлетней Беллой. По словам Екатерины, ее девочки могут часами заниматься своими делами, не обращая никакого внимания на окружающих. Благодаря чему, у Климовой находится свободная минутка на себя. Младший из сыновей актрисы мечтает конструировать самолеты, а Матвей, по мнению знаменитости, вполне мог бы стать военным, как его дедушка.

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Мамина кокетка: четырехлетняя Белла послала Климовой воздушный поцелуй
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