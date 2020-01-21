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«Игорь, жги!»: Николаев в честь юбилея устроил вечеринку для друзей

Среди именитых гостей были замечены: чета Юдашкиных, Валерия с мужем, Примадонна и многие другие.

«Игорь, жги!»: Николаев в честь юбилея устроил вечеринку для друзей
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram муж Юлии Проскуряковой поделился фотоотчетом со своей вечеринки. Поздравить юбиляра с днем рождения пришли близкие друзья композитора. Свое 60-летие Игорь Николаев отпраздновал еще 17 января. И только на отдыхе в Майами артист нашел время на то, чтобы опубликовать в микроблоге свежие снимки. Среди именитых гостей на торжестве были замечены: примадонна отечественного шоу-бизнеса, Максим Галкин, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, чета Юдашкиных, Дмитрий и Елена Маликовы, Анита Цой, Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший, Стас Михайлов и многие другие.

«Несколько фото с дня рождения!! Будут еще… А сегодня — продолжение, уже в другом городе!» — отметил супруг Проскуряковой.

Вместе с певицей Игорь Николаев воспитывает дочку Веронику. У артиста есть уже взрослая 41-летняя наследница Юлия. Избранница композитора младше своей падчерицы на четыре года. Свои январские каникулы музыкант с семьей проводит в Штатах. Старшая дочь Игоря Николаева уже давно обосновалась в Америке.

Супруг певицы не стал скрывать, что остался доволен праздником в честь своего 60-летия. Для именинника заказали трехъярусный торт, украшенный фигурками скрипки и музыкальной пластинки из мастики.

«Жги, Игорь! У тебя круто получается!» — обратилась с юбиляру Анита Цой.

«Спасибо за замечательный праздник, который ты нам всем подарил», — добавил модельер Игорь Гуляев.

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Тэги:

Алла ПугачеваАнита Цойдети звездЗвездные детиИгорь НиколаевМаксим ГалкинЮлия Проскурякова
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«Игорь, жги!»: Николаев в честь юбилея устроил вечеринку для друзей
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