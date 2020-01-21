«Я влюблялась не в тех людей»: Елена Захарова высказалась о неудачах в личной жизни

Как сказала актриса, она слишком много времени в молодости уделяла профессии.

Актриса Елена Захарова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ее личная жизнь складывается на данный момент не самым лучшим образом. Как известно, звезда всего один раз была замужем. В 2010 году она сыграла свадьбу с Сергеем Маматовым, директором фильмы фирмы Systematic Software Solutions. Брак долго не просуществовал.

От супруга в 2011 году актриса родила дочь Анну-Марию, которая умерла в возрасте восьми месяцев от острой вирусной инфекции. Вскоре она развелась с мужем. В 2017 году звезда родила дочь. Сейчас актриса одинока.

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«Если бы можно было что-то изменить в своей жизни, то я бы постаралась в 20 лет выйти замуж. Претендентов, надо сказать, было очень много. Мне даже делали предложения. Я влюблялась не в тех людей. Некоторые готовы были жениться, но не было ответных чувств. Что-то все время не складывалось. Я мало времени уделяла личной жизни, сосредоточившись на профессии», — заявила актриса.

При этом 44-летняя Елена Захарова призналась, что очень хочет еще детей. «Я была бы самым счастливым человеком в жизни, если бы еще родила. Кстати, моя вторая беременность прошла хорошо. Правда, пришлось отказаться сразу от шести проектов, но я, конечно не жалею», — отметила она.