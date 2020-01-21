«Одно лицо с папой»: Марат Башаров показал повзрослевшую дочку Амелию

Марат Башаров известен не только ролями в театре и кино, но и бурной личной жизнью. В прошлом году он развелся с очередной женой. На Елизавете Шевырковой артист женился спустя год после развода с актрисой Екатериной Архаровой. Примечательно, что обе они во время бракоразводного процесса утверждали, что Марат поднимал на них руку и обращался порой жестоко.

От Шевырковой у Башарова есть трехлетний сын Марсель. Также от первой жены Елизаветы Круцко у него есть дочка Амелия. Если с наследником он время от времени публикует фото, то его 15-летнюю наследницу поклонники видят очень редко. Однако накануне актеру удалось провести время с девочкой-подростком. Они прогулялись по городу и сделали селфи, когда пошел снег.

Поклонники поразились тому, как Амелия похожа на отца, правда некоторые допустили досадную оплошность, приняв ее за мальчика. «Все не так, и все не то, когда твоя доченька Она!!!!» — написал Марат. Впрочем, если актер будет чаще ее показывать, что и таких ошибок фанаты допускать не будут. «Доча на тебя похожа», «Одно лицо с папой», «Это Амелия??? Такая уже взрослая?», «Не повезло, лицом в папу», — стали комментировать снимок подписчики.

Напомним, что бывшая гражданская жена Башарова после расставания с актером еще дважды стала мамой. Круцко родила сына и дочку от оператора Сергея Шульца. Отметим, что Башаров утверждает, что по прежнему счастлив с последней женой Елизаветой, а развод, по его словам, оформил просто так. Данные о рукоприкладстве он назвал выдумкой СМИ.