ЗВЕЗДЫ

«Одно лицо с папой»: Марат Башаров показал повзрослевшую дочку Амелию

Актер насладился прогулкой с наследницей.

«Одно лицо с папой»: Марат Башаров показал повзрослевшую дочку Амелию
Марат Башаров. фото: globallookpress.com/

Марат Башаров известен не только ролями в театре и кино, но и бурной личной жизнью. В прошлом году он развелся с очередной женой. На Елизавете Шевырковой артист женился спустя год после развода с актрисой Екатериной Архаровой. Примечательно, что обе они во время бракоразводного процесса утверждали, что Марат поднимал на них руку и обращался порой жестоко.

От Шевырковой у Башарова есть трехлетний сын Марсель. Также от первой жены Елизаветы Круцко у него есть дочка Амелия. Если с наследником он время от времени публикует фото, то его 15-летнюю наследницу поклонники видят очень редко. Однако накануне актеру удалось провести время с девочкой-подростком. Они прогулялись по городу и сделали селфи, когда пошел снег.

Поклонники поразились тому, как Амелия похожа на отца, правда некоторые допустили досадную оплошность, приняв ее за мальчика. «Все не так, и все не то, когда твоя доченька Она!!!!» — написал Марат. Впрочем, если актер будет чаще ее показывать, что и таких ошибок фанаты допускать не будут. «Доча на тебя похожа», «Одно лицо с папой», «Это Амелия??? Такая уже взрослая?», «Не повезло, лицом в папу», — стали комментировать снимок подписчики.

Напомним, что бывшая гражданская жена Башарова после расставания с актером еще дважды стала мамой. Круцко родила сына и дочку от оператора Сергея Шульца. Отметим, что Башаров утверждает, что по прежнему счастлив с последней женой Елизаветой, а развод, по его словам, оформил просто так. Данные о рукоприкладстве он назвал выдумкой СМИ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дочь Марата БашароваЗвездные детиМарат Башаров
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Одно лицо с папой»: Марат Башаров показал повзрослевшую дочку Амелию
Интересно?
Поделись с друзьями: