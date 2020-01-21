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Дашу Жукову раскритиковали за неаккуратный свадебный маникюр

Экс-супруга Абрамовича вышла замуж за греческого миллионера в кругу знаменитостей и принцесс.

Дашу Жукову раскритиковали за неаккуратный свадебный маникюр
Даша Жукова. Фото: Инстаграм

Свадьба Даши Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса стала одной из самых роскошных среди мировой элиты. На грандиозное торжество, организованное на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии съехались 500 человек, среди которых множество знаменитостей.

Поздравить новобрачных прибыли Кейт Хадсон, Орландо Блум, Кэти Перри, Сара Фостер, Дженнифер Мейер, Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Диана фон Фюрстенберг, принцесса Беатрис и многие другие.

Экс-жена Романа Абрамовича попросила звездных гостей не выкладывать фотографии в соцсети. Однако снимки с мероприятия, ценой в 400 миллионов рублей, все равно просачиваются в интернет. Так любопытствующие смогли увидеть шикарное платье невесты, которое по слухам, создал дизайнер Valentino.

Кроме того, в Инстаграм попала фотография маникюры невесты, на которой можно рассмотреть также обручальное кольцо с крупным камнем. Но пользователей со всего мира заинтересовали не драгоценности, а ногти Жуковой, которые немедленно подвергли критике за неаккуратно нанесенный лак, заусенцы и общую небрежность. Снимок выложила мастер маникюра, которая якобы и сделала его Даше Жуковой. Однако сейчас фото со страницы удалено, но осталось в сохраненных.

МАНИКЮР, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ДАШИ ЖУКОВОЙ. ФОТО: ИНСТАГРАМ
МАНИКЮР, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ДАШИ ЖУКОВОЙ. ФОТО: ИНСТАГРАМ

Напомним, что в браке с Романом Абрамовичем Дарья Жукова родила двоих детей – сына Аарона-Александра и дочку по имени Лея. Знаменитая пара развелась летом 2017 года, но сумела сохранить дружеские отношения и совместную опеку над детьми. С греческим миллионером Ставросом Ниархосом девушка была знакома давно, а роман между ними вспыхнул к концу 2017. После совместного путешествия в Хорватию в 2019 году грек сделал Даше предложение руки и сердца.

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Даша ЖуковаКейт ХадсонКэти ПерриОрландо БлумРоман АбрамовичСтаврос Ниархос
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Дашу Жукову раскритиковали за неаккуратный свадебный маникюр
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