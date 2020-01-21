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«Счастье любит тишину»: Захарова после трагедии с первым ребенком не показывает дочь

В течение двух лет она скрывает имя ребёнка.

«Счастье любит тишину»: Захарова после трагедии с первым ребенком не показывает дочь
Захарова не говорит имя дочери/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Захарова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что никому пока не говорит, как зовут ее дочь. Отметим, что в 2010 году она вышла замуж. В феврале 2011 года родила дочь, которую назвала Анна-Мария. Через восемь месяцев девочка умерла от острой вирусной инфекции. Вскоре она развелась с мужем. В 2017 году актриса родила дочь.

«Счастье любит тишину. Помните, что произошло с первым ребенком. Мы тогда появлялись на обложках журналов. Если она подрастет и решит стать публичным человеком, то это будет ее право. Пока же ребенка не покажу даже за деньги. Кстати, различные журналы и телеканалы предлагали мне заплатить. Я твердо уверена, что дети – это не тот случай, чтобы на них зарабатывать. Это пока тайна», — заявила актриса.

При этом однажды ее двухлетняя дочь все-таки уже появилась на сцене в Железноводске после спектакля. «Я попросила никого не снимать. Она уже кричит: «Мама, браво!» Любит танцевать, хотя я ее этому не учила», — сказала Елена Захарова.

Как отметила звезда, у ее дочери «потрясающий характер». «Она никого не слушается. Всех строит вокруг себя. Особенно меня и свою бабушку», — заметила звезда.

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«Счастье любит тишину»: Захарова после трагедии с первым ребенком не показывает дочь
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