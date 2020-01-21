Экс-жена Егора Кончаловского в купальнике и на шпильках предстала в Ялте

Любовь Толкалина длительное время прожила в гражданском браке с Егором Кончаловским. В 2009 году они расстались, но поддерживают дружеские отношения. Их дочка Мария позже познакомилась с новой возлюбленной режиссера и стала крестной своего брата Тимура, родившегося в 2017 году. Сама наследница Толкалиной и Кончаловского уже готовится к свадьбе со своим избранником, о которой объявила в начале года.

Тем временем Любовь путешествует. Она еще недавно публиковала фото и видео из Лувра, а также гуляла по Парижу, а теперь оказалась в Ялте. Актриса решила сделать вызов тем звездам, которые отдыхают на Бали и на Мальдивах. Она тоже облачилась в бикини и стала позировать на побережье. Правда, Толкалина также надела босоножки на шпильке и пуховик, так как солнце спряталось за тучами и совсем не грело.

«Почему бы и не повторить, если хорошо. Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое», — написала она.

Смелый поступок понравился коллегам и поклонникам артистки. Снимок получился очень эффектным. Бывшая жена Кончаловского доказала, что даже в 41 год можно выглядеть стройной и подтянутой. «Любаня!» — восторженно отреагировала Екатерина Стриженова.

«Ну вообще», — присоединилась Екатерина Вуличенко. «Русалочка», «А вам не холодно?», «Шикарные ноги», «Вы восхитительны», «А мне нравится, в этом весь Крым, сегодня солнца нет и ветер, надеваем пуховик, а завтра и солнце, и купальник, и шпильки!», «Фигура огнище», — прокомментировали пост поклонники.

Напомним, что сердце Толкалиной не свободно. Она скрывает своего возлюбленного, но дочка недавно рассказала, как его зовут. «Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано», — делилась Мария.