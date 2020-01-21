ЗВЕЗДЫ

Экс-жена Егора Кончаловского в купальнике и на шпильках предстала в Ялте

Актриса похвасталась подтянутой фигурой.

Экс-жена Егора Кончаловского в купальнике и на шпильках предстала в Ялте
Любовь Толкалина. фото: globallookpress

Любовь Толкалина длительное время прожила в гражданском браке с Егором Кончаловским. В 2009 году они расстались, но поддерживают дружеские отношения. Их дочка Мария позже познакомилась с новой возлюбленной режиссера и стала крестной своего брата Тимура, родившегося в 2017 году. Сама наследница Толкалиной и Кончаловского уже готовится к свадьбе со своим избранником, о которой объявила в начале года.

Тем временем Любовь путешествует. Она еще недавно публиковала фото и видео из Лувра, а также гуляла по Парижу, а теперь оказалась в Ялте. Актриса решила сделать вызов тем звездам, которые отдыхают на Бали и на Мальдивах. Она тоже облачилась в бикини и стала позировать на побережье. Правда, Толкалина также надела босоножки на шпильке и пуховик, так как солнце спряталось за тучами и совсем не грело.

«Почему бы и не повторить, если хорошо. Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое», — написала она.

Смелый поступок понравился коллегам и поклонникам артистки. Снимок получился очень эффектным. Бывшая жена Кончаловского доказала, что даже в 41 год можно выглядеть стройной и подтянутой. «Любаня!» — восторженно отреагировала Екатерина Стриженова.

«Ну вообще», — присоединилась Екатерина Вуличенко. «Русалочка», «А вам не холодно?», «Шикарные ноги», «Вы восхитительны», «А мне нравится, в этом весь Крым, сегодня солнца нет и ветер, надеваем пуховик, а завтра и солнце, и купальник, и шпильки!», «Фигура огнище», — прокомментировали пост поклонники.

Напомним, что сердце Толкалиной не свободно. Она скрывает своего возлюбленного, но дочка недавно рассказала, как его зовут. «Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано», — делилась Мария.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Егор КончаловскийЛюбовь Толкалинамодная фотосессияНовости googleФото в купальникеэротическое фото
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-жена Егора Кончаловского в купальнике и на шпильках предстала в Ялте
Интересно?
Поделись с друзьями: