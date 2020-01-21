ЗВЕЗДЫ

«Этого мужчину я ждала всю жизнь!»: Волочкова восхитилась сюрпризом возлюбленного

Светская львица показала, как таинственный жених украсил ее дом в день рождения.

«Этого мужчину я ждала всю жизнь!»: Волочкова восхитилась сюрпризом возлюбленного
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com/

Анастасия Волочкова 20 января с размахом отпраздновала свой день рождения. Она собрала в караоке-барке своих друзей и журналистов. Именинница блистала в золотом платье в пол. Она принимала подарки и поздравления, а также сделала несколько важных заявлений. Балерина призналась, что получила предложение руки и сердца от своего таинственного возлюбленного и пригласила всех на свою свадьбу.

Напомним, что уже больше года Волочкова скрывает мужчину, с которым строит отношения. Ранее она признавалась, что все ее предыдущие романы закончились плохо, так как на ее избранников влияла ее мама. Теперь артистка решила прятать жениха от общества. Когда после вечеринки Анастасия вернулась домой, то запрыгала от счастья, увидев сюрприз возлюбленного.

Как оказалось, воздушные шарики с поздравлениями и сотни белоснежных роз могут сразить балерину. «Этого мужчину я ждала всю свою жизнь — 44 года!», — заявила она. «Это потрясающе», — не могла нарадоваться Волочкова. К большинству постов она отключила комментарии. Скорее всего, в столь знаменательный день ей не хотелось читать негативные отзывы подписчиков.

Но злопыхатели принялись обсуждать увиденное под другими публикациями. «А, волшебника нет никакого!!!», «Это очень красиво, когда женщина счастлива», «Любимый мужчина постарался, молодец!», «Какой идеальный любимый, комнатный, не отсвечивает нигде», — прокомментировали подписчики фото и видео. К слову, многие удивились, что на празднике не было дочери Анастасии. Ранее балерина рассказывала, что девочка не принимает ее избранника.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочкова последние новостиЗвездный стильНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Этого мужчину я ждала всю жизнь!»: Волочкова восхитилась сюрпризом возлюбленного
Интересно?
Поделись с друзьями: