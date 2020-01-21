«Этого мужчину я ждала всю жизнь!»: Волочкова восхитилась сюрпризом возлюбленного

Анастасия Волочкова 20 января с размахом отпраздновала свой день рождения. Она собрала в караоке-барке своих друзей и журналистов. Именинница блистала в золотом платье в пол. Она принимала подарки и поздравления, а также сделала несколько важных заявлений. Балерина призналась, что получила предложение руки и сердца от своего таинственного возлюбленного и пригласила всех на свою свадьбу.

Напомним, что уже больше года Волочкова скрывает мужчину, с которым строит отношения. Ранее она признавалась, что все ее предыдущие романы закончились плохо, так как на ее избранников влияла ее мама. Теперь артистка решила прятать жениха от общества. Когда после вечеринки Анастасия вернулась домой, то запрыгала от счастья, увидев сюрприз возлюбленного.

Как оказалось, воздушные шарики с поздравлениями и сотни белоснежных роз могут сразить балерину. «Этого мужчину я ждала всю свою жизнь — 44 года!», — заявила она. «Это потрясающе», — не могла нарадоваться Волочкова. К большинству постов она отключила комментарии. Скорее всего, в столь знаменательный день ей не хотелось читать негативные отзывы подписчиков.

Но злопыхатели принялись обсуждать увиденное под другими публикациями. «А, волшебника нет никакого!!!», «Это очень красиво, когда женщина счастлива», «Любимый мужчина постарался, молодец!», «Какой идеальный любимый, комнатный, не отсвечивает нигде», — прокомментировали подписчики фото и видео. К слову, многие удивились, что на празднике не было дочери Анастасии. Ранее балерина рассказывала, что девочка не принимает ее избранника.