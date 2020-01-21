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«Живет слишком богемной жизнью»: Борисова отказалась защищать Водонаеву

43-летняя телеведущая считает инициативу президента в отношении «материнского капитала» - грамотной и верной.

«Живет слишком богемной жизнью»: Борисова отказалась защищать Водонаеву
Дана Борисова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

43-летняя телеведущая Дана Борисова отказалась вступаться за Алену Водонаеву после слов последней о «рожающем быдле». Ранее журналистка в личном микроблоге заявила, что выплата материнского капитала на первого ребенка побудит неблагополучное население страны рожать ради бутылки спиртного. После этого сама Водонаева подверглась жесткой критике от политиков, коллег по платформе и журналистов на телевидении.

Порталу Teleprogramma.pro Дана Борисова заявила, что защищать Водонаеву не будет и с ее позицией категорически не согласна. По мнению Борисовой, Алена высказалась слишком цинично, и в целом судить о ситуации не может, потому что «живет слишком богемной жизнью».

Дана Борисова. Фото
Дана Борисова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Мне кажется, подобным образом она пыталась обратить на себя внимание, и сделала она это довольно-таки неудачно. Социальные гарантии родителям в регионах оказывать просто необходимо. С ее стороны нивелировать столь важный жест – очень некрасивое решение», — сказала она.

Однако Борисова подчеркнула – финансовая стимуляция от государства не убедит ее решиться на второго ребенка.

«Решение благородное, я его полностью поддерживаю. Однако, материальные подоплеки не могут стать лично для меня стимулом стать родительницей во второй раз», — акцентировала внимание она.

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«Живет слишком богемной жизнью»: Борисова отказалась защищать Водонаеву
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