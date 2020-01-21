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«Немеет рука и мерзнут ноги»: Оззи Осборн признался, что страдает болезнью Паркинсона

71-летний рок-музыкант дал интервью о том, что устал скрывать свое состояние.

«Немеет рука и мерзнут ноги»: Оззи Осборн признался, что страдает болезнью Паркинсона
Музыкант Оззи Осборн. Фото: Globallookpress

Культовый рокер Оззи Осборн дал редкое интервью журналистам программы Good Morning America, в котором рассказал, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. По словам музыканта, он устал скрывать свое состояние и чувствовать себя виноватым. «У меня плохо с секретами. Я уже не могу носить это внутри себя, у меня закончились оправдания», — цитирует слова британца издание TheSun.

Музыкант рассказал, что прошлый год был самым ужасным и болезненным в его жизни. В февраля 2019 он заболел гриппом и был доставлен в больницу из-за осложнений. А потом он упал в своем доме в Лос-Анджелесе и повредил себе шею. Из-за перенесенной операции Оззи Осборн отменил свое мировое турне и все концерты.

«После этого все пошло под откос. После операции я постоянно испытывал боли. Пытаясь выяснить, что со мной, врачи диагностировали мне одну из форм болезни Паркинсона. Сейчас я принимаю кучу лекарств для нервной системы. У меня немеет рука и мерзнут ноги. Год назад я был в ужасном состоянии, сейчас я чувствую себя лучше», — рассказал Осборн.

На интервью музыканта поддерживали дети и жена Шэрон Осборн, которая сказала, что Паркинсон – это не смертный приговор, и они сделают все возможное, чтобы помочь легендарному рокеру.

Супруги Осборн собираются отправиться в Швейцарию, чтобы проконсультироваться у профессора, специализирующегося на болезни Паркинсона. Оззи утверждает, что он полон решимости выздороветь.

«Я просто не могу дождаться, когда буду здоров и смогу снова заняться музыкой. Мне это нужно», — говорит 71-летний рокер.

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«Немеет рука и мерзнут ноги»: Оззи Осборн признался, что страдает болезнью Паркинсона
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