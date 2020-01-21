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«Очищаешься изнутри и снаружи»: актриса Анфиса Черных отважилась нырнуть в прорубь

И теперь хочет делать это на Крещение каждый год.

«Очищаешься изнутри и снаружи»: актриса Анфиса Черных отважилась нырнуть в прорубь
Анфиса Черных покорила не только необитаемый остров, но и крещенский пруд. Фото: Komsomolskaya Pravda

Вернувшаяся из новогоднего отпуска в Таиланде актриса Анфиса Черных отважилась на Крещенские купания. 23-летняя девушка окуналась в прорубь впервые, своими эмоциями она поделилась с порталом Teleprogramma.pro. По словам артистки, она испытала такое обновление, что для нее прямо началась новая жизнь.

«Эмоции неповторимые: ты ощущаешь, как очищаешься изнутри и снаружи, зажимы в теле буквально пропадают, и появляется чувство благости. Все это напоминает мне медитацию, освобождающую тело и разум от всего лишнего. Теперь ныряния в прорубь хочется сделать своей личной традицией и повторять это снова и снова, из года в год», — сказала звезда театра и кино.

Напомним, девушка отметилась знаковыми ролями в «Кухне», «Елках» и фильме «Географ глобус пропил», также она играет в театре Ермоловой. Это уже не первый раз, когда Анфиса бросает вызов природе. В 2019 году она приняла участие в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» и победила в нем. Похоже, что этой красавице все по плечу. Так держать!

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«Очищаешься изнутри и снаружи»: актриса Анфиса Черных отважилась нырнуть в прорубь
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