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Собчак лидирует: Telegram Analytics подвел итоги 2019 года

Сервис подсчитал количество публикаций в мессенджере с упоминанием самых значимых журналистов России.

Собчак лидирует: Telegram Analytics подвел итоги 2019 года
Ксения Собчак. Фото: Иванко Юлия / Архив "КП"

Источник Telegram Analytics подвел интересную статистику ушедшего 2019 года. Сервис предоставил данные о топовых российских журналистах и о количестве публикаций с их упоминанием, на основе чего удалось составить рейтинг из потенциально самых успешных и знаковых мастерах пера, которые всегда на слуху. Точкой отсчета принято первое февраля, а последней датой оценки считается 30 декабря.

В начале года лидерство было за Ксенией Собчак, на втором месте шел Олег Кашин, а тройку лидеров замыкала Маргарита Симоньян. Юрий Дудь, несмотря на всю его известность среди молодежи, едва удерживался в десятке.

Охват публикаций с упоминанием журналистов
Охват публикаций с упоминанием журналистов. Фото: Telegram Analytics

А вот в конце года ситуация резко меняется, первое место захватывает Иван Голунов, которого ранее вообще не было в списке. Собчак переместилась на вторую строчку, а Симоньян все так же осталась на третьей. При этом бывший лидер Олег Кашин скатился аж до девятого места, зато Юрий Дудь вырос до пятого.

Охват публикаций с упоминанием журналисто
Охват публикаций с упоминанием журналистов. Фото: Telegram Analytics

 

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Собчак лидирует: Telegram Analytics подвел итоги 2019 года
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