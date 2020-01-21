Звезду «Дома-2» Катю Колисниченко ругают за обнаженные фото в беременность

Экс-участница проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко опубликовала фотографию, на которой она позирует обнаженной на последних месяцах беременности. На снимке рядом с ней стоит муж и с нежностью смотрит на супругу. Бывшая звезда телестройки лишь недавно рассекретила своего избранника. Им оказался 30-летний бизнесмен Алексей Солодников, который занимается дизайном интерьеров. В июне 2019 у пары родился сын, которого они назвали Савва.

«Благодарю тебя за твою любовь и заботу. Большое счастье быть твоей женой и матерью нашего Савенка. Люблю», — написала 31-летняя Колисниченко под откровенным фото.

Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков, которых у Кати 830 тысяч человек. Комментаторы, как водится, разделились на два лагеря. И пока одни восхищаются красотой и нежностью кадра, другие осуждают телезвезду за пошлость и разврат.

«Похабщина, совсем стыд уже потеряли!» — написала одна из пользовательниц.

«А как же Деми Мур снявшаяся в обнаженном виде беременная! Тоже похабщина? Восторгался весь мир, мне очень нравится, ничего пошлого! Нужно всего-то увидеть глубину и смысл фото!» — возразила ей другая.

Напомним, что экс-участница телестройки была замужем за Никитой Капелюшем. После развода Катя Колисниченко начала скрывать подробности своей личной жизни. И даже выйдя замуж второй раз, телезвезда показала своего избранника только спустя восемь месяцев после свадьбы. Поклонники радуются, что их любимица, несмотря на неудачу, сумела найти свое счастье.