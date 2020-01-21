18-летний сын Водяновой стал звездой модного показа в Париже

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но при этом смогла стать супермоделью и пробиться в высший свет. Сейчас девушка живет в Париже со своим возлюбленным Антуаном Арно. К слову, будущий свекр модели недавно был назван самым богатым человеком в мире. Своему жениху, с которым девушка живет в гражданском браке почти 10 лет, она подарила двоих детей. Также у нее есть трое наследников от первого брака с аристократом Джастином Портманом.

больше по теме Водянова в свитере пудрового цвета и юбке в пол появилась на показе Сергеенко Модель насладилась показом российского дизайнера в Париже.

Водянова никогда не пропускает значимые показы, особенно те, которые проходят во Франции. Так накануне там стартовала Неделя высокой моды. Она успела посетить два светских мероприятия, на один из которых пришла с Арно. Тем временем ее старший сын предстал на подиуме. 18-летний Лукас Портман в прошлом году дебютировал на подиуме и решил повторить свой успех.

Блондин представил мужскую коллекцию Balmain сезона осень – зима 2020/21. На нем были брюки свободного кроя, белая футболка, синий жакет и черное плато. Уверенной походкой он прошелся по подиуму. Наследник Водяновой выглядел ничуть не хуже своей мамы и произвел фурор на показе. Креативный директор французского модного дома Оливье Рустен давно дружит с Натальей и похоже разглядел талант в ее наследнике.

Отметим, что Лукас уже стал выше своей родительницы, но не стоит обольщаться, сердце парня уже занято. Не так давно его видели с темноволосой особой по имени Мила Разафи. Скорее всего, она ровесница юноши. Время от времени сын Водяновой публикует фото со своей избранницей.