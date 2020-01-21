18-летний сын Водяновой стал звездой модного показа в Париже

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но при этом смогла стать супермоделью и пробиться в высший свет. Сейчас девушка живет в Париже со своим возлюбленным Антуаном Арно. К слову, будущий свекр модели недавно был назван самым богатым человеком в мире. Своему жениху, с которым девушка живет в гражданском браке почти 10 лет, она подарила двоих детей. Также у нее есть трое наследников от первого брака с аристократом Джастином Портманом.
Водянова никогда не пропускает значимые показы, особенно те, которые проходят во Франции. Так накануне там стартовала Неделя высокой моды. Она успела посетить два светских мероприятия, на один из которых пришла с Арно. Тем временем ее старший сын предстал на подиуме. 18-летний Лукас Портман в прошлом году дебютировал на подиуме и решил повторить свой успех.
Блондин представил мужскую коллекцию Balmain сезона осень – зима 2020/21. На нем были брюки свободного кроя, белая футболка, синий жакет и черное плато. Уверенной походкой он прошелся по подиуму. Наследник Водяновой выглядел ничуть не хуже своей мамы и произвел фурор на показе. Креативный директор французского модного дома Оливье Рустен давно дружит с Натальей и похоже разглядел талант в ее наследнике.
Отметим, что Лукас уже стал выше своей родительницы, но не стоит обольщаться, сердце парня уже занято. Не так давно его видели с темноволосой особой по имени Мила Разафи. Скорее всего, она ровесница юноши. Время от времени сын Водяновой публикует фото со своей избранницей.