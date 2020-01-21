Меган Маркл ограничили доступ к королевским украшениям

Меган Маркл лишили возможности посещать королевскую сокровищницу и пользоваться драгоценностями, которые там хранятся. Ограничение наложила королева Елизавета II.
Данное решение Ее Величество приняла в свете последних событий, после того, как принц Гарри и Меган Маркл собрались большую часть времени проводить в Канаде. Королева отметила, что расстроена данным фактом, к тому же она почти не видела маленького Арчи, пишет сайт Радио «КП».
Источники Woman’s Day уверяют, что королева настаивает на возврате всех драгоценностей, которые были подарены герцогине Сассекской с момента ее вхождения в семью.
Среди прочих драгоценностей значится обручальное кольцо с крупным голубым камнем. Его Меган Маркл получила после официальной церемонии бракосочетания. Это украшение имеет большую ценность для двора. Ранее оно принадлежало матери принца Гарри — Диане.
Но, по некоторым данным, пока Меган Маркл не согласилась вернуть ювелирное изделие, сообщает 5-tv.ru.