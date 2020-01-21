«Она хайпует»: Рустам Солнцев прокомментировал дерзкое заявление Водонаевой

Скандал с Аленой Водонаевой и ее высказыванием про материнский капитал даже не думает стихать. На ее слова о том, что рожать теперь будут только низкие слои населения с целью потратить полученные деньги на водку, уже обратил внимание Вячеслав Володин и даже Владимир Путин. Портал Teleprogramma.pro связался с Рустамом Солнцевым, блогером и бывшим участником шоу «Дом-2», чтобы он высказал свою точку зрения на ситуацию, как и на мнение бывшей коллеге по проекту.

«Я считаю, что довольно подленько смещать повестку с проблемы, которую указала молодая мать Водонаева, на автора, на ее данные, на ее фото сделанные 15 лет назад. Это подло и я считаю, что этого не должно быть. Проблема существует, да. Есть люди с пониженной социальной ответственностью, для которых дети как трава в поле, они будут рожать детей из-за денег. Тут я с Водонаевой согласен. Но с другой стороны, есть и ответственные люди, которых эта сумма подтолкнет к рождению ребенка. Теперь они будут уверены, что помощь, хоть и маленькая, но будет. Так что Алена права, но и я прав», — заявил Рустам.

Однако блогер также отметил, что Алена на самом деле просто раздувает шум и хайпует, ей нет дела до забот простых жителей страны. Солнцев отметил, что Водонаева очень человечная, но позицию она всегда выбирает для большинства народа неприемлемую, именно поэтому тема так звенит.