«Он боится ее»: профайлер уверен, что Брежнева главная в отношениях с Меладзе

Эксперт по языку жестов и лжи увидел, что композитору порой некомфортно рядом с красавицей женой, но он никогда сам не решится на развод.

Вера Брежнева и Константин Меладзе в последнее время часто становятся героями светских хроник. Если полгода назад начали ходить слухи о проблемах в семье певицы: якобы муж ей изменяет с более молодой солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Артистка только смеялась над домыслами журналистов. А на днях она поделилась семейными снимками из отпуска в Италии с мужем и дочкой. На этот раз звезда подверглась нападкам хейтеров.

Хейтеры назвали Меладзе «папиком», с которым Вера спит якобы только из-за денег. Певице это не понравилась и она попыталась поставить злопыхателей на место. К слову, на снимках артистка выглядит счастливой, как и ее возлюбленный, который обычно нечасто улыбается.

Илья Анищенко, эксперт по лжи и языку жестов, оценил архивные видео с парой и свежие снимки супругов. По его мнению, когда Брежнева пришла с мужем на передачу «Вечерний Ургант» год назад, то чем-то смутила композитора.

«То ли она платье просто слишком яркое надела, но на других видео я его таким не видел. Ему прям плохо там из-за всего, что происходит. Он на нее смотрит, как запуганный ребенок на строгую маму. Понятно, что в отношениях Вера главная. Как она скажет, так и будет. Она как будто мужчина в отношениях: уверенная, четкая, конкретная, а он сидит и места себе не находит, постоянно на нее смотрит», — отметил профайлер.

У эксперта создалось ощущение, что Меладзе не уверен в своих отношениях. «Ему страшно и боязно ее потерять. Она такая вся красавица», — пояснил он. Анищенко считает, что ни один мужчина не будет себя чувствовать настоящим мужиком в таких отношениях, если он не уверен до такой степени, что его трясет, он заикается. Эксперт добавил, что, возможно, Меладзе просто не любит быть на публике, но при этом во время съемок у Урганта он постоянно смотрел на жену, будто в ожидании ее одобрения.

«Он боится ее. Такое ощущение, что она очень жесткая, главная во всем. Он никогда не станет инициатором развода. Пока Вера не захочет, они не разведутся. Либо он придет к такому решению под чьим-то давлением», — заверил профайлер. Он также добавил, что если Константин и получает внимание от женщин, то инициатива идет не от него. «Меня Брежнева восхитила, что она так смогла под себя мужика подмять», — признался Илья.

Справка Teleprogramma.pro: Илья Анищенко является экспертом по лжи, жестам и эмоциям. Он один из самых известных профайлеров в России. Мужчина выступал экспертом в ток-шоу «Пусть говорят», а также автор рубрики «Звездный профайлинг» в известном портале для женщин. Ко всему прочему, Анищенко написал книгу «5 принципов определения лжи».

Илья имеет три высших образования: в 2009 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности инженер-программист, а затем получил еще два образования — психологическое и юридическое. Он разрабатывает методические пособия, которыми могут пользоваться сотрудники компаний после обучения, а также преподает в Институте психологии управления. Проходил курс повышения квалификации Стэна Уолтерса в 2018 году.