«Сразу и не узнать»: Чиповская поделилась архивным фото с Ходченковой

Светлана Ходченкова 21 января празднует свой день рождения. Актриса давно играет в кино уже получила звание заслуженной артистки России. Также многие считают ее иконой стиля. Девушка всегда выбирает женственные образы для появления на публике. А в последнее время она еще и увлеклась танцами на пилоне. К слову, фигуре звезды можно только позавидовать.

Одной из первых ее поздравила подруга и коллега Анна Чиповская. Она разместила в соцсети архивное фото. В кадре именинница позирует на пляже в топе, джинсовой юбке макси и пиджаке. При этом Анна ограничилась одним коктейльным платьем черного цвета. По всей видимости, снимок был сделан во время одного из фестивалей.

«Светлана Викторовна, с днём рождения. Люблю», — написал она.

А поклонники с трудом знали Ходченкову на фото. По всей видимости, они просто давно ее не видели в подобных ретро-образах. «Сразу и не узнать Светлану!!! Богатой будет», «Светлана Ходченкова — талантливейшая актриса и потрясающей красоты женщина. Поздравляю!», «Две красотки», «Какая нелепая фотография…. И Ходченкова очень невыгодно выглядит на вашем фоне», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Светлана последние дни отдыхает в Таиланде. Она публикует снимки в купальнике и без макияжа. Похоже, что именно в отпуске актриса отпразднует 37-летие. Ранее она опровергла слухи о романе с Семеном Слепаковым, с которым ее видели несколько раз на публике. Поклонники надеются, что скоро красавица все же встретит свою любовь.