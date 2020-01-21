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Адвокат Жорин о задолженности Петросяна и Степаненко: «Будем исправлять»

Ранее в СМИ появилась информация, что звездные супруги не внесли в казну государства 101 рубль.

Адвокат Жорин о задолженности Петросяна и Степаненко: «Будем исправлять»
Сергей Жорин/Фото: https://www.instagram.com/p/B5fDzQBoBvM/

Журналисты обнаружили у звездной пары артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко задолженность в 101 рубль. Как стало известно, озвученную сумму комедианты не заплатили за аренду здания офисного центра, которым пара владеет через ЖСК «Улыбка москвича». Сама постройка удобно располагается в центре столицы. Mash отмечает, что несмотря на незначительность суммы, оплатить ее Степаненко и Петросян не могут – из-за бракоразводного процесса у них заморожены счета.

Ни Петросян, ни Степаненко факт обнародованных данных пока не подтвердили. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что не может однозначно сказать, о чем идет речь, однако предположил, что у пока еще супругов возникли проблемы с рабочей базой.

«Я от вас это слышу впервые. Можно предположить, что информация в базу подгружается с опозданием. Бывает, что все налоги оплачены, но не все прошло в системе. Я не думаю, что реально есть какая-то задолженность. Если же задолженность действительно есть, достаточно провести сверку, и факт будет установлен. Будем исправлять», — подчеркнул он.

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Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоПетросян долгСергей ЖоринСтепаненко и Петросян развод
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Адвокат Жорин о задолженности Петросяна и Степаненко: «Будем исправлять»
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