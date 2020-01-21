Адвокат Жорин о задолженности Петросяна и Степаненко: «Будем исправлять»

Журналисты обнаружили у звездной пары артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко задолженность в 101 рубль. Как стало известно, озвученную сумму комедианты не заплатили за аренду здания офисного центра, которым пара владеет через ЖСК «Улыбка москвича». Сама постройка удобно располагается в центре столицы. Mash отмечает, что несмотря на незначительность суммы, оплатить ее Степаненко и Петросян не могут – из-за бракоразводного процесса у них заморожены счета.

Ни Петросян, ни Степаненко факт обнародованных данных пока не подтвердили. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что не может однозначно сказать, о чем идет речь, однако предположил, что у пока еще супругов возникли проблемы с рабочей базой.