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Новый кинороман: Кит Харингтон поцеловал партнершу на съемках «Вечных»

Ранее актер женился на коллеге по съемочной площадке, в которую был влюблен его персонаж в «Игре престолов».

Новый кинороман: Кит Харингтон поцеловал партнершу на съемках «Вечных»
Кит Харингтон снова будет по уши влюблен на экране. Фото: globallookpress.com

Любовь Джона Сноу и Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» была такой же яркой, как столкновения льда и пламени. Романтичного и самоотверженного персонажа Кита Харингтона возжелали миллионы женщин по всей планете. К сожалению для них, сам актер быстренько женился на другой своей возлюбленной из фэнтезийной саги — одичалой Игритт (Роуз Лесли).

Но жизнь продолжается, у красавчика множество новых съемок, и, пожалуй, самая ожидаемая его роль — в фильме «Вечные» киновселенной Marvel, который выйдет на экраны в ноябре 2020 года. Съемочный процесс идет полным ходом, и вот в Сети появилась фотография, как Харингтон страстно целует новую коллегу по проекту.

Это Джемма Чан, которая играет персонажа по имени Серси. Похоже, что у нее и Черного рыцаря (не путать с Бэтменом из DC), которого играет Кит, по сюжету будет роман. И, судя по поцелую, довольно горячий.

Знатоки комиксов тут же скажут, что в первоисточнике все так и было. Среди могучей расы Вечных Серси больше других привязана к обычным людям. Она даже становилась членом команды Мстителей в комиксах и крутила роман с человеком, собственно, с Черным рыцарем.

Фанаты киновселенной уже настроили теорий, что эта красивая пара сыграет большую роль в дальнейших событиях, а сами герои в будущем получат больше экранного времени, ведь в готовящемся фильме они, по идее, будут второстепенными персонажами. Напомним, «Вечные» должны во многом перевернуть события картин Marvel. Ожидается, что раса сверхлюдей запустит появление в мире Тони Старка и Капитана Америки мутантов, известных как Люди Икс.

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Тэги:

«Вечные»MarvelкинокомиксыКит Харингтонстрастный поцелуй
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Новый кинороман: Кит Харингтон поцеловал партнершу на съемках «Вечных»
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