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«Научили на свою голову»: Стриженова запечатлела, как внук будит всю семью

Полуторагодовалый мальчик умилил многих подписчиков знаменитости.

«Научили на свою голову»: Стриженова запечатлела, как внук будит всю семью
Екатерина Стриженова. фото: globallookpress.com/

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова и ее муж Александр уже стали бабушкой и дедушкой. Их старшая дочь Анастасия спустя пять лет после замужества обзавелась потомством. В 2018 году она родила своего первенца — сына Петра.

Ранее телеведущая делилась трогательными видео, на которых кроха с трудом пробуждается по утрам, а теперь мальчик уже сам всех будит.

На новом видео годовалого Петра запечатлели у зеркала с игрушечной трубой. Ему очень понравилось в нее дудеть. Малыш начинает смеяться и подпрыгивать, когда у него получается добиться звука от игрушки. При этом он забавно трясет шевелюрой. Внук Стриженовых растет кудрявым блондином.

«Научили на свою голову, теперь весь дом просыпается под Петю Петровича! Если вы еще спите, тогда мы идем к вам!», — шутливо написала Екатерина.

Уже стала большой поклонницей внука телеведущей ее коллега Елена Малышева. Она всегда оставляет комментарии к постам с ним, и этот раз не стал исключением.

«А по-моему это концерт для себя с оркестром. Петя Петрович смотрит в зеркало и наслаждается своим триумфом у себя! Считается, что к двум годам дети окончательно понимают, что в зеркале они!», — написала Малышева.

А поклонники отметили, что мальчик сильно подрос и определенное имеет талант к музыке. «Такой прикольный!», «Сколько счастья и радости в глазах человечка», «Какой же красавчик Петя Петрович. Мне кажется, он будет еще тем озорником», «Как наиграется, барабан подарите», «Талантище», — прокомментировали пост подписчики.

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Екатерина и Александр СтриженовыЕкатерина СтриженоваЗвездные дети
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«Научили на свою голову»: Стриженова запечатлела, как внук будит всю семью
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