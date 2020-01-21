«Полина, надо кушать!»: Гагарина обеспокоила поклонников очень худыми ногами

Подписчики звезды в соцсети уверены, что певица довела себя до изнеможения. Они просят ее больше кушать.

Полина Гагарина в свое время обладала пышными формами. Сейчас уже сложно представить, что у певицы был бюст далеко не нулевого размера. Ей удалось феноменально похудеть. Даже во время второй беременности она не сильно поправилась. Сама девушка считает, что именно перед тем, как забеременеть Мией, у нее была идеальная форма. Теперь она регулярно занимается спортом, чтобы не поправляться.

На отдыхе Полина кажется не носит ничего кроме купальников. На Мальдивах она уже примерила несколько бикини. Также оказалось, что певица умеет заниматься йогой на гамаке. На новом фото она предстала вверх тормашками в купальнике апельсинового цвета. Артистка продемонстрировала исхудавшие ноги-палки. Полина решила просто позабавить поклонников, но в итоге их только ужаснула.

«Вот это у вас ноги худые», «Вес дошел до критической отметки», «Полина, надо кушать!» — стали писать подписчики.

Примечательно, что ранее Гагарина призналась, что праздники прошли у нее без салатов оливье и других вкусных блюд, так как она много работала. Артистка не только не поправилась, а наоборот — еще сильнее похудела. «Очень стремительно начался 2020. Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись, и я готова много работать, а тут отпуск», — писала она.

Поклонники ни на шутку встревожены тем, как выглядит артистка. Они надеются, что она все же начнет больше кушать ради своего здоровья. А пока девушка лишь делает фото с коктейлями и хвастается загорелым телом. Примечательно, что обычно Полина тренируется под надзором тренера. Он в любом случае, должен контролировать ее вес. Напомним, что на курорте певица отдыхает с мужем Дмитрием Исхаковым и дочкой Мией.