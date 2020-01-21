Сиделка из реабилитационного центра заявила, что Заворотнюк пропала из клиники

По данным телеграм-каналов, актрису не видели на процедурах в больнице после праздников.

Осенью прошлого года стало известно, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Тогда актриса попала в больницу. Близкие первое время хранили молчание, а потом подтвердили, что она действительно находится под наблюдением врачей.

Некоторые поклонники немного успокоились, так как переживали за звезду сериала «Моя прекрасная няня». Но в последнее время в СМИ снова стала появляться противоречивая информация об актрисе.

Сначала в прессе сообщали, что Заворотнюк выписалась и находится дома с семьей. Поступали данные, что она даже готовится выехать на лечение за границу, но сведения не подтвердились.

Затем в телеграм-каналах о жизни звезд сообщили, что, вопреки слухам, день рождения дочери звезды Анны пришлось устроить в больничной палате, так как якобы Анастасия все еще находится в клинике.

И вот 21 января в Сети обсуждают новые сведения. Телеграм-канал «НеМалахов» написал, что Заворотнюк исчезла. Сиделка из реабилитационного центра, где предположительно лечится актриса, сообщила, что уже некоторое время не видела Анастасию.

«Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала», — цитирует свой источник телеграм-канал.

Стоит отметить, что ранее родственники звезды попросили не верить слухам. Они заверили, что важными новостями будут делиться сами в специальном аккаунте в Instagram, но пока они не подтвердили и не опровергли новости о выписке Анастасии Заворотнюк.

Поклонники надеются, что скоро ситуация прояснится. Им хочется знать, что происходит с их любимой актрисой. Напомним, что на днях муж Анастасии Петр Чернышев и дочь Анна появились в храме поселка Крекшино и набрали святой воды.