Принц Гарри прилетел в Канаду к жене и восьмимесячному сыну

Многое произошло за минувший месяц, но главным событием стало то, что принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от всех привилегий королевской семьи. Они хотят жить свободно. Влюбленные планируют часть времени проводить в Канаде, а часть в Британии.

Сейчас герцогиня Сассекская уже наслаждается новой жизнью в Ванкувере, где накануне ее заметили на прогулке с сыном Арчи и собаками.

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Примечательно, что пока девушку повсюду сопровождает королевская охрана. Но она уже не придерживается никакого дресс-кода. Прибыл в Канаду и принц Гарри. Его заметили в аэропорту, когда он спускался по трапу самолета.

Многим было непривычно видеть королевскую особу без смокинга. Он предпочел надеть джинсы и дутую куртку с синей шапкой. Рыжеволосый принц улыбался и нес на плече свой багаж.

В конце почти 10-часового полета принца увезли на черном автомобиле, чтобы он продолжил свое путешествие коротким 25-минутным перелетом в Викторию на острове Ванкувер. Пока Гарри летел, он скучал по своему брату Уильяму, пишет издание Daily Mail.

Отметим, что принц не видел своего восьмимесячного сына две недели. По всей видимости, их встреча была теплой. Ранее на такой большой срок он не разлучался с женой и малышом.

Пока влюбленные живут в особняке российского миллионера, но, скорее всего, в будущем переберутся в другое жилье. Уже весной они перестанут жить за свет британской казны, но у них есть средства для существования.

Ранее стало известно, что Маркл ведет переговоры о коллаборации с люксовыми брендами модной одежды. Она развила бурную деятельность по поиску способов заработка после отказа от королевских обязанностей и привилегий.