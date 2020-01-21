Дышит свободой: Меган Маркл прогулялась с сыном Арчи и двумя собаками по парку

Меган Маркл удивила не только британцев, но и весь мир, когда объявила вместе с принцем Гарри, что они отказываются от королевских привилегий и титулов. Это прибавило проблем королеве Елизавете II.

Зато теперь супруги могут жить так, как захотят. Они исполнили свое желание и теперь смогут жить в Канаде, где до замужества и проводила большую часть времени экс-актриса.

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Герцогиня Сассекская после новогодних каникул не стала возвращаться в Лондон. Пока ее муж разбирался со всеми проблемами во дворце, она проводила время с сыном в особняке, принадлежащем российскому бизнесмену.

За минувшие недели один раз она вышла в свет, посетив женский приют в бедном районе Ванкувера. А накануне, уже после того, как королева официально лишила пару титулов, Маркл отправилась на прогулку в парк.

Девушка выглядела очень счастливой. Она уже не придерживалась никакого дресс-кода, облачившись в лосину и ветровку с шапкой. Меган несла 8-месячного сына Арчи в переноске-кенгуру и держала на поводке двух собак.

Судя по фотографиям, она очень довольна своей жизнью. С ее лица не сходила улыбка. Лабрадор по кличке Оз и биглем Гаем слушались свою хозяйку. Правда, позади жены Гарри шли два офицера королевской охраны. Они оберегали девушку и ее наследника.

Отметим, что в планах пары стать финансово независимыми. Теперь они будут жить на две страны. Уже весной супруги перестанут получать деньги из британской казны. Уже сейчас принц Гарри лишится почетных воинских званий, включая звание генерала-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев, пишет издание Daily Mail.