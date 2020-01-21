«Мирон хорошо учится, радует маму»: сын Малиновской ходит в обычную московскую школу

Ко дню рождения телеведущей Маши Малиновской (21 января) портал Teleprogramma.pro поговорил со звездой и узнал, как у нее дела. Оказалось, что сердце известной блондинки сейчас свободно. Она прекрасно живет без серьезных отношений с мужчинами, позволяет себе романы и чувствует себя прекрасно.

В жизни красавицы уже есть мужчина, который всегда рядом и радует ее. Это сын Мирон, которому сейчас 9 лет. Паренек полюбил математику и серьезно начал увлекаться шахматами. Это стало неожиданностью для мамы-гуманитария, но она не может не гордиться умом и аналитическими способностями наследника.

«Мирон очень хорошо учится, радует маму. Он ходит в совершенно обычную московскую городскую школу, потому что я не считаю, что в какой-то особенной частной гимназии дети получают более качественное образование. Я хочу, чтобы Мирон вырос хорошим, умным, скромным человеком», — рассказала Малиновская нашему изданию.

больше по теме Маша Малиновская назвала Дмитрия Шепелева скользким и надменным человеком Телеведущая набросилась с критикой на своего коллегу по творческому цеху.

Но в жизни мальчика, к сожалению, не обошлось без ложки дегтя. С рождения паренек не знает своего отца и никогда его не видел. Папа исчез, когда Маша была еще беременна, и с тех пор она не видела ни помощи, ни алиментов, ни самого мужчины. Звездную маму это не беспокоит, но она волнуется за сына, который иногда спрашивает про отца.