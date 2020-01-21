ЗВЕЗДЫ

«Мой сладенький»: Валерия и Пригожин нежно признались друг другу в любви

Пара уже 16 лет вместе, но по-прежнему светится от счастья.

«Мой сладенький»: Валерия и Пригожин нежно признались друг другу в любви
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото Global look press

Иосиф Пригожин и певица Валерия официально женаты с 2004 года. Для обоих супругов это далеко не первый брак.

Валерия была замужем за музыкантом Леонидом Ярошевским, с которым переехала из Саратова в Москву. А затем за продюсером Александром Шульгиным, который сделал ее популярной, но оставил в сердце глубокую душевную рану. Их историю с побоями в начале 2000-х не обсуждал только ленивый.

Иосиф Пригожин до Валерии тоже был дважды женат. Первый раз на девушке из богатой семьи Елене, второй – на бизнесвумен Лейле Фаттаховой.

Похоже, что теперь продюсер и певица наконец-то обрели тихое семейное счастье, о котором мечтают многие. Поклонники звезд с удовольствием наблюдают за парой в социальных сетях, радуясь их нежным отношениям. Накануне чета вновь побаловала своих подписчиков теплыми постами.

«Любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении», — написал в своем блоге Иосиф Пригожин, выложив в Сеть фото с женой.

«Мой маленький, мой сладенький», — обратилась к мужу Валерия в своем аккаунте.

Судя по снимкам, пара посетила музей занимательных наук, устроив в нем настоящую фотосессию.

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«Мой сладенький»: Валерия и Пригожин нежно признались друг другу в любви
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