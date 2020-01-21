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Лиза Пескова показала, что лежит в ее сумочке Louis Vuitton

21-летняя девушка ходит на лекции с кефиром.

Лиза Пескова показала, что лежит в ее сумочке Louis Vuitton
Кадр из интервью на YouTube-канале Forbes

На интервью Forbes Лизу Пескову, дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, попросили показать, что лежит в ее сумочке, последовав примеру журнала Vogue.

Девушка сразу сказала, что с ней эксперимент вряд ли получится интересным. Хотя бы потому, что у нее не модная сумка. На это журналист Forbes заметил, что речь идет о марке Louis Vuitton.

«Сумка старая, ей семь лет. Там даже нет модного карандаша для губ, там куча немодных вещей», — настаивала на своем Пескова.

Внутри сумочки оказалась бутылка обезжиренного кефира, какая-то справка и распечатанное домашнее задание, которое задали Лизе в университете. И все.

Напомним, дочь Пескова обучается на первом курсе магистратуры МГИМО факультета международных отношений. Свое будущее она связывает с общественно-политической деятельностью. Не исключает, что когда-нибудь будет баллотироваться в президенты России, хотя сейчас об этом даже не мечтает. Ей очень нравится Ксения Собчак за ум и образованность.

Ранее мы писали, как американский Vogue кинул актрису Ирину Горбачеву с фотосессией. Звезда потратила много денег на визит в США и осталась ни с чем.

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ForbesLouis VuittonДмитрий Песковдочь Дмитрия ПесковаЕлизавета ПесковаЛиза ПесковаПутин
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Лиза Пескова показала, что лежит в ее сумочке Louis Vuitton
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