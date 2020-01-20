«Устроила жуть! Опозорилась»: Волочкова вспомнила, как впустила Собчак в свой особняк

В недавнем интервью 44-летнюю Анастасию Волочкову спросили о том, почему в своей автобиографической книге «Плата за успех», в которой были упомянуты Николай Басков, Примадонна отечественного шоу-бизнеса и композитор Игорь Николаев — она ни единого слова не сказала про нынешнюю супругу Константина Богомолова. В беседе с журналистами именинница задалась ответным вопросом, почему она должна посвящать строки «неизвестно кому».

больше по теме Волочкова на вечеринке по случаю дня рождения объявила о грядущей свадьбе Возлюбленный балерины на торжестве так и не появился. Однако этот факт нисколько не расстроил именинницу.

По словам артистки, с Ксенией Собчак ее связывает только то, что когда-то она имела неосторожность пустить телеведущую в своей особняк, гостеприимно открыв для нее двери своего дома. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова уточнила, что предоставила светской львице весь необходимый материал для того, чтобы она сделала хорошее интервью. Однако в итоге Анастасия была разочарована конечным результатам их продолжительной беседы.

«Устроила мне такую жуть! Вела себя бесстыже абсолютно. Опозорилась», — отметила Волочкова в интервью 7days.ru.

По словам Анастасии, ее книга «Плата за успех» изначально была не о звездах шоу-бизнеса. При этом именинница уточнила, что знакома со многими знаменитостями отечественной эстрады. В рукописи Волочкова рассказала личную историю о том, какой тернистый путь ей пришлось преодолеть для того, чтобы завоевать свое место под солнцем.

Анастасия не сомневается: многие мужчины на ее месте просто бы сломались. По словам артистки, они могут только позавидовать ее самообладанию, сдержанности, мужеству, смелости и выдержке.