ЗВЕЗДЫ

«Устроила жуть! Опозорилась»: Волочкова вспомнила, как впустила Собчак в свой особняк

Балерина отпраздновала 44-летие в одном из московских караоке-баров.

«Устроила жуть! Опозорилась»: Волочкова вспомнила, как впустила Собчак в свой особняк
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

В недавнем интервью 44-летнюю Анастасию Волочкову спросили о том, почему в своей автобиографической книге «Плата за успех», в которой были упомянуты Николай Басков, Примадонна отечественного шоу-бизнеса и композитор Игорь Николаев — она ни единого слова не сказала про нынешнюю супругу Константина Богомолова. В беседе с журналистами именинница задалась ответным вопросом, почему она должна посвящать строки «неизвестно кому».

По словам артистки, с Ксенией Собчак ее связывает только то, что когда-то она имела неосторожность пустить телеведущую в своей особняк, гостеприимно открыв для нее двери своего дома. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова уточнила, что предоставила светской львице весь необходимый материал для того, чтобы она сделала хорошее интервью. Однако в итоге Анастасия была разочарована конечным результатам их продолжительной беседы.

«Устроила мне такую жуть! Вела себя бесстыже абсолютно. Опозорилась», — отметила Волочкова в интервью 7days.ru.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова отпраздновала свой день рождения в караоке-баре (Фото: Иван Макеев/»КП»)

По словам Анастасии, ее книга «Плата за успех» изначально была не о звездах шоу-бизнеса. При этом именинница уточнила, что знакома со многими знаменитостями отечественной эстрады. В рукописи Волочкова рассказала личную историю о том, какой тернистый путь ей пришлось преодолеть для того, чтобы завоевать свое место под солнцем.

Анастасия не сомневается: многие мужчины на ее месте просто бы сломались. По словам артистки, они могут только позавидовать ее самообладанию, сдержанности, мужеству, смелости и выдержке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочкова день рожденияестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКсения Собчакмода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Устроила жуть! Опозорилась»: Волочкова вспомнила, как впустила Собчак в свой особняк
Интересно?
Поделись с друзьями: