Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой

Скандал вокруг телеведущей Алены Водонаевой, разразившийся после ее слов о ненужности материнского капитала в России, и не думает смекать. Бывшая участница проекта «Дом-2» мотивировала свою позицию тем, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» станут рожать только ради денег. После этого заявления издание «Комсомольская правда» решило припомнить, откуда у самой красавицы-модели деньги на красивую жизнь, что не причислять себя к бедноте.

С 2004 по 2007 Водонаева была одной из самых скандальных, а значит, популярных участниц «Дом-2». Платили тогда звездам телестройки хорошие гонорары — около 130 тысяч рублей в месяц. После этого на волне известности Алену стали приглашать ведущей в скромные телепроекты. Но денежный «бум» случился в жизни красавицы, когда на одной из вечеринок она познакомилась с богатым бизнесменом Алексеем Малакеевым. Мужчина влюбился и стал осыпать девушку дорогими подарками. Сбылась мечта. Даже свадьбы у них было две: одна в Москве, вторая на Мальдивах.

Пара мечтала о детях, но Водонаева трижды не донашивала беременность. Врачи сказали, что у нее с мужем генетическая несовместимость. В жизни звезды начались сплошные больницы, но четвертая попытка оказалась успешной, и у модели появился сын Богдан. Однако после этого пара распалась, причем по инициативе Алены. Якобы девушка хотела работать, а муж заставлял ее сидеть дома и хранить очаг. Как раз в тот момент Водонаеву позвали ведущей в перспективное шоу «Каникулы в Мексике».

После развода Малакеев оставил супруге и сыну квартиру стоимостью около 40 миллионов рублей. При этом он совсем не исчез из ее жизни, помогал воспитывать мальчика и общался с бывшей женой. После этого Алена еще раз была замужем — за диджеем Алексеем Косинусом — но быстро развилась. Причина просто: второй муж очень мало зарабатывал, а домохозяином быть не хотел.

Водонаева злиться, когда ей намекают, что она получила билет в красивую жизнь, всего лишь один раз удачно выйдя замуж. По мнению женщины, в последние годы она очень хорошо зарабатывает сама. При том, что спрос на нее, как телеведущую, уже угас. Сейчас она получает доход от Интернет-магазина спортивной одежды и салона красоты, ведет колонку в глянцевом журнале, написала книгу «Голая».

Как и все известные модели, Алена продает рекламу в Instagram. Чтобы привлечь внимание к своей страничке она много рассуждает на ней о личной жизни звезд. Это привело к тому, что среди тусовки селебрити у нее практически не осталось друзей. Даже красотки из «Дом-2» от нее отвернулись одна за другой. Вот и бьется 37-летняя женщина за внимание громкими заявлениями. То мечтает переехать в Америку, то забирает сына из школы, так как ей не нравится система российского образования.