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Соблазн без перерыва: Настя Каменских подчеркнула загар белым мини-бикини

Певица поделилась новым фото из Мексики.

Соблазн без перерыва: Настя Каменских подчеркнула загар белым мини-бикини
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских в прошлом году вышла замуж за Потапа. Влюбленные долгие годы скрывали свой роман, но поклонники догадывались, что они не просто партнеры. Теперь девушка строит сольную карьеру, но возлюбленные всегда находится рядом и поддерживает ее. Певица всегда обладала пышными формами. Свое тело она любит показывать в пикантных образах. После свадьбы своим привычкам артистка не изменяет.

Недавно Каменских отправилась в отпуск с мужем. Они решили провести время в Мексике. Там певица то и дело позировала шортах или мини-платье. Примечательно, что недавно появились слухи о беременности девушки. Поклонники жду, когда она подарит Потапу наследника. Но похоже, что 32-летняя артистка не торопиться становится мамой. Она опубликовала новое фото, на котором позирует в купальнике.

Настя предстала в белом мини-бикини, которое подчеркнуло ее загар и соблазнительную фигуру. Округлившегося живота у нее не наблюдалось. Поклонники восхитились фигурой украинской звезды. «Какая красавица», «Настя, шикарная фигура», «Вот так должна выглядеть женщина», «Повезло Потапу», «Красивая фигура, просто нереальная», «Вот это красиво, а не худые девушки без грамма жира», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Каменских также предстала без макияжа. Она не боится демонстрировать природную красоту. Ранее певица также опубликовала видео из душа. На кадрах артистка стоит под струйками воду в черном купальнике, принимая соблазнительные позы. Не удивительно, что Настя на днях снялась для мужского журнала Playboy.

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Соблазн без перерыва: Настя Каменских подчеркнула загар белым мини-бикини
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