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«Не накопили ума?»: Брежнева ответила на слова о том, что живет с Меладзе из-за денег

Еще в интервью с Вячеславом Манучаровым экс-солистка группы «ВИА Гра» сетовала на то, что она не выставляет личную жизнь напоказ из-за едких комментариев поклонников.

«Не накопили ума?»: Брежнева ответила на слова о том, что живет с Меладзе из-за денег
Константин Меладзе и Вера Брежнева (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Вера Брежнева оказалась в центре всеобщего внимания, опубликовав в микроблоге свежие отпускные снимки. Вместе с Константином Меладзе и дочкой Сарой экс-солистка группы «ВИА Гра» проводит январские каникулы в Италии. Еще в интервью с Вячеславом Манучаровым певица рассказала о том, что она не афиширует свою личную жизнь из-за едких комментариев поклонников в Instagram. Однако и на этот раз украинской исполнительнице не удалось избежать критики со стороны хейтеров. Стоит отметить, что молчать Вера не стала. Артистка ответила на замечание одного из поклонников. Брежневой указали на значительную разницу в возрасте с Меладзе, назвав избранника певицы «папиком».

Экс-солистка группы «ВИА Гра» моложе музыкального продюсера на девятнадцать лет. Свадьбу влюбленные сыграли еще в 2015 году. За это время певицу не раз подозревали в беременности. Однако сама артистка не торопится уходить в декрет.

Певица Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе
Вера Брежнева отдыхает с семьей в Италии (Фото: Instagram.com/ververa)

Брежнева не скрывает: она абсолютно счастлива рядом с любимым мужчиной. По словам певицы, она часто советуется с Меладзе в спорных вопросах, когда не может принять то или иное решение по волнующему ее вопросу.

Певица Вера Брежнева
Певица не оставила без внимания критический выпад хейтеров в адрес Константина Меладзе (Фото: Instagram.com/ververa)

На сравнение Меладзе с «папиком» Брежнева ответила лаконично, не став вступать в дебаты и продолжительные переписки.

«Не накопили достаточно ума?» — обратилась к подписчику Вера, отреагировав на слова о том, что она якобы живет с Меладзе из-за денег.

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«Не накопили ума?»: Брежнева ответила на слова о том, что живет с Меладзе из-за денег
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