«Не накопили ума?»: Брежнева ответила на слова о том, что живет с Меладзе из-за денег

Еще в интервью с Вячеславом Манучаровым экс-солистка группы «ВИА Гра» сетовала на то, что она не выставляет личную жизнь напоказ из-за едких комментариев поклонников.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Вера Брежнева оказалась в центре всеобщего внимания, опубликовав в микроблоге свежие отпускные снимки. Вместе с Константином Меладзе и дочкой Сарой экс-солистка группы «ВИА Гра» проводит январские каникулы в Италии. Еще в интервью с Вячеславом Манучаровым певица рассказала о том, что она не афиширует свою личную жизнь из-за едких комментариев поклонников в Instagram. Однако и на этот раз украинской исполнительнице не удалось избежать критики со стороны хейтеров. Стоит отметить, что молчать Вера не стала. Артистка ответила на замечание одного из поклонников. Брежневой указали на значительную разницу в возрасте с Меладзе, назвав избранника певицы «папиком».

Экс-солистка группы «ВИА Гра» моложе музыкального продюсера на девятнадцать лет. Свадьбу влюбленные сыграли еще в 2015 году. За это время певицу не раз подозревали в беременности. Однако сама артистка не торопится уходить в декрет.

Брежнева не скрывает: она абсолютно счастлива рядом с любимым мужчиной. По словам певицы, она часто советуется с Меладзе в спорных вопросах, когда не может принять то или иное решение по волнующему ее вопросу.

На сравнение Меладзе с «папиком» Брежнева ответила лаконично, не став вступать в дебаты и продолжительные переписки.