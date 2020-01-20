«Повезло с генетикой»: Алена Водонаева показала моложавую маму

Бывшая участница телестройки призналась, что родительница для нее как подруга.

Алена Водонаева со времен участия в шоу «Дома-2» славилась своей скандальной натурой. Уже много лет прошло с тех пор, как девушка покинула проект, но она регулярно оказывается в центре внимания. Алена то выйдет в свет в провокационном наряде, то сделает громкое высказывание. Недавно, к примеру, она назвала россиян, которые ради маткапитала начнут заводить детей, «быдлом».

При этом Алена сама воспитывает сына Богдана. С отцом мальчика Алексеем Малокеевым она давно развелась. Светская львица строит отношения с молодым хоккеистом, а поддержку ей оказывает мама Лариса Валентиновна. раньше девушка постоянно делилась рецептами своей мамы, а недавно они вместе выпустили кулинарную книгу. Снимком с презентации Водонаева поделилась в соцсети.

В кадре сама звезда позирует в брючном костюме голубого цвета, а ее родительница предстала в белом элегантном платье. Блондинка выглядела не намного старше своей дочери.

«Моя мама: любовь, лучшая подруга по жизни и пример во многом. Изначально все зависит лишь от родителей и от того, что они транслируют дома. У кого-то горячая, полезная каша на завтрак, у кого-то бутерброды с колбасой „на отвяжись“; кого-то за двойки и плохое поведение ругали, кого-то нет. И так до бесконечности», — поделилась Алена.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит мама светской львицы. «Мась, мама просто нереальная красотка! Повезло тебе с генетикой», «Алена, ну твоя мама видно голубых кровей. Леди и манерная женщина. А ты Аленушка быдловатая», «Вы очень похожи», «На Эвелину Хромченко похожа», — прокомментировлаи пост подписчики. К слову, родительнице Водонаевой уже 58 лет.