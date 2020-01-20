«Я отдыхаю от отношений»: Елена Валюшкина призналась, что ее сердце свободно

Актриса Елена Валюшкина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что сейчас она одинока. Напомним, что звезда дважды была замужем. Ее первым мужем был ее преподаватель по училищу Леонид Фомин. Вторым супругом стал актер Александр Яцко. От него она родила двух детей — сына Василия и дочь Марию.

«У меня были отношения с мужчинами за последнее время. Но так как любой чих сразу попадает в Интернет, то порой любая информация о них, рассказанная мной, негативно сказывалась на личной жизни. Мы тут же ругались. Отношения разрывались и расстраивались. Я сейчас свободна. Я отдыхаю от отношений», — сказала актриса.

При этом звезда подчеркнула, что с годами стала очень требовательной к представителям сильного пола. «Я влюбляюсь постоянно. Меня несет какая-то неведомая сила. То в оператора, то в режиссера могу влюбиться. Я по жизни кокетка. Ну и со мной все кокетничают», — заметила Елена Валюшкина.

При этом она сказала, что никогда в своей жизни мужчинам, с которыми жила, не изменяла. «Я человек очень обязательный. Если я вышла замуж, то никогда не изменю мужу. Я не из той когорты, кто мухлюет и играет не по правилам. У меня такое воспитание», — заявила актриса.