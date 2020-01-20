Томаты и сыр фета: 46-летняя Высоцкая приготовила к столу пахлаву с цыпленком

46-летняя Юлия Высоцкая не скрывает: ей нравится принимать гостей и готовить дома для всей семьи. В недавнем интервью Teleprogramma.pro возлюбленная Андрея Кончаловского уточнила, что на кухне всегда должно быть под рукой хорошее масло и хороший хлеб. Если же актриса отправляется навестить друзей, она старается брать с собой бутылку любимого вина. На личной страничке в Instagram телеведущая показала новые кулинарные шедевры. Знаменитость приготовила несладкую пахлаву с цыпленком, томатами и сыром фета. А на десерт Юлия подала к столу гранатовое желе. По словам Высоцкой, каждый раз, когда она готовится к застолью в их с Андреем Сергеевичем доме наступает настоящий переполох. И все из-за того, что Юлии не удается обуздать свой перфекционизм. Телеведущая очень требовательна к тому, что она ест и какие блюда предлагает гостям.

Еще будучи студенткой и живя в Лондоне, возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского вместе с сокурсниками побывала в одном из подобных заведений, однако в отличие от близких друзей, она не позволила себе попробовать фастфуд.

По словам Юлии, она может есть овощи четыре раза в день, так как не ощущает потребности в поглощении стейков. Высоцкая отдает предпочтение отрубям, льняному маслу и бутербродам, сделанным на скорую руку, когда на свежий хлеб можно намазать масло.

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