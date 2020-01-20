«Наслаждаюсь веснушками»: Семенович отказалась от макияжа на отдыхе

Анна Семенович всегда обладала эффектной фигурой, хотя после того, как девушка ушла из фигурного катания, ее формы стали еще более женственными. Бывшая солистка «Блестящих» знает, что пышная грудь ее главное оружие. Однако на этот раз за время отпуска она ни разу не показала фигуру в купальнике. Более того, она выбирает одежду свободного кроя, словно пряча фигуру. Это только подогревает слухи о беременности артистки, которые появились в конце прошлого года.

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Сейчас Анна продолжает отдыхать на Сейшелах. Она поделилась новым снимком, на котором позирует в тунике в горошек и без макияжа. Певица оголила только ноги, а область живота снова спрятала. Она призналась, что отказалась от косметики, чтобы кожа отдохнула.

«Весь кайф моего отдых , это естественность! Многие девушки любят отдыхать „НАРЯДНО“ , красивые платья , прически , каждый день выход на ужин. Я где-то завидую таким людям и не понимаю откуда на отдыхе вообще берутся силы наводить красоту. Мне хватает терпения только на маски для волос и лица, я даже не пользуюсь феном, мои волосы сохнут сами на ветру и я счастлива от того, что можно почти все время ходить босиком. Может все это из-за постоянного мейка и укладок на работе. Мне просто необходимо расслабиться в отпуске и дать отдохнуть коже лица, и моим волосам. Вот я и наслаждаюсь маленькими веснушками, кудряшками и отсутствием каблуков», — поделилась Семенович.

Поклонники отметили, что артистка все делает правильно. Они заверили, что и без макияжа она выглядит потрясающе. «Вы без макияжа такая красотка, у вас естественная красота!!!», «Вот Анечка, как тебе идут платья», «Анна, вы просто воплощение кошки, как можно быть такой?!», «Приятно смотреть», «Как всегда выглядишь шикарно, просто как Богиня», — прокомментировали пост подписчики.