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60-летний муж Проскуряковой в Майами не забыл о дне рождении Волочковой

Игорь Николаев поздравил балерину с 44-летние.

60-летний муж Проскуряковой в Майами не забыл о дне рождении Волочковой
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

Игорь Николаев вместе с супругой Юлией Проскуряковой и четырехлетней Вероникой проводит январские каникулы в Майами. Композитор привез семью в гости к своей старшей наследнице. Дочь музыканта уже давно обосновалась в Штатах. Примечательно, что нынешняя жена Николаева на четыре года младше своей падчерицы. Благодаря небольшой разницы в возрасте им удалось наладить общение. К слову, еще экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева жаловалась на то, что она не сразу подружилась с дочерью Кирилла Сафонова. Анастасия долгое время приглядывалась к будущей мачехе. Девушка смогла принять Сашу в семью только после того, как поверила в искренность ее чувств к отцу.

К слову, падчерица Проскуряковой не только подружилась с певицей. Она также очень привязалась к маленькой сестренке. И эта любовь, по словам композитора, у его дочерей взаимная. Отдыхая в Штатах, Игорь Николаев не забыл о дне рождении Анастасии Волочковой. 60-летний муж Проскуряковой лично поздравил именинницу в микроблоге.

«С Днем рождения, Настя! Счастья, любви и творчества», — обратился певец к Волочковой.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова получила от любимого мужчины букет белый роз (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

В подарок от любимого мужчины Анастасия Волочкова получила букет белых роз. В одном из интервью балерина подметила, что скрывает детали своего романа от поклонников и журналистов, так как не хочет, чтобы ее избранник оказался в центре всеобщего внимания. По словам артистки, она уже получила предложение руки и сердца. Однако пока не торопится идти в загс. Анастасия уточнила, что штамп в паспорте никогда не играл для нее значимой роли. Волочкова уверена, что быт и супружество лишат ее романтические отношения легкости.

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60-летний муж Проскуряковой в Майами не забыл о дне рождении Волочковой
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