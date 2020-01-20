«Придумывайте и дальше»: Бочкарева назвала день приговора самым сложным в жизни

Известная по роли Даши Букиной актриса Наталья Бочкарева высказалась спустя несколько часов после оглашения приговора. Напомним, 20 января Преображенский суд Москвы приговорил артистку к выплате штрафа в 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. Подобный поворот стал неожиданностью для общественности, поскольку некоторые были убеждены – знаменитость от уголовного преследования не скроется.

Сама Наталья после оглашения результатов следствия потеряла дар речи. Актриса не смогла произнести итоговое слово, но позже высказала его в личном микроблоге. Бочкарева поблагодарила всех, кто ее окружал и акцентировала внимание, что понедельник стал самым тяжелым днем за всю жизнь.

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«Сейчас же просто хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто не остался в стороне, кто был рядом в трудные минуты. Спасибо всем, кто ушел из моей жизни, показав свое истинное лицо. Отдельное спасибо хейтерам за то, что закалили во мне способность держаться и не обращать внимание на поток жутких слов. Штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Придумывайте дальше», — высказалась она.

Наталья акцентировала внимание – она не употребляла наркотики, а значит, ранее выдвинутые про нее суждения – не что иное, как ложь. Актриса также пообещала оправдаться за видео задержания. Сделает это она, когда немного оправится от пережитого нервного потрясения.