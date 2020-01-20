ЗВЕЗДЫ

«Придумывайте и дальше»: Бочкарева назвала день приговора самым сложным в жизни

20 января Преображенский суд озвучил актрисе наказание за хранение наркотиков.

«Придумывайте и дальше»: Бочкарева назвала день приговора самым сложным в жизни
Наталья Бочкарева/Фото: https://www.instagram.com/p/B5pDoHrJ9eO/

Известная по роли Даши Букиной актриса Наталья Бочкарева высказалась спустя несколько часов после оглашения приговора. Напомним, 20 января Преображенский суд Москвы приговорил артистку к выплате штрафа в 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. Подобный поворот стал неожиданностью для общественности, поскольку некоторые были убеждены – знаменитость от уголовного преследования не скроется.

Сама Наталья после оглашения результатов следствия потеряла дар речи. Актриса не смогла произнести итоговое слово, но позже высказала его в личном микроблоге. Бочкарева поблагодарила всех, кто ее окружал и акцентировала внимание, что понедельник стал самым тяжелым днем за всю жизнь.

«Сейчас же просто хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто не остался в стороне, кто был рядом в трудные минуты. Спасибо всем, кто ушел из моей жизни, показав свое истинное лицо. Отдельное спасибо хейтерам за то, что закалили во мне способность держаться и не обращать внимание на поток жутких слов. Штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Придумывайте дальше», — высказалась она.

Наталья акцентировала внимание – она не употребляла наркотики, а значит, ранее выдвинутые про нее суждения – не что иное, как ложь. Актриса также пообещала оправдаться за видео задержания. Сделает это она, когда немного оправится от пережитого нервного потрясения.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БочкареваБочкарева задержаниеБочкарева наркотикиБочкарева новостиНаталья БочкареваНовости googleсчастливы вместе
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Придумывайте и дальше»: Бочкарева назвала день приговора самым сложным в жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: