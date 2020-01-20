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«Воплощение радости»: Виторган тепло поздравил Дапкунайте с днем рождения

20 января актриса отмечает 57-летие.

«Воплощение радости»: Виторган тепло поздравил Дапкунайте с днем рождения
Максим Виторган/Фото: https://www.instagram.com/p/B3eGc0vI2CJ/

Максим Виторган трогательно поздравил коллегу по сцене – актрису Ингеборгу Дапкунайте с днем рождения. 20 января заслуженная артистка Литовской ССР отмечает 57-летие. 47-летний актер театра и кино разместил в личном микроблоге душевный совместный снимок в черно-белом формате, на котором он расположился рядом с Ингой и уютно улыбается с ней в камеру.

«С днем рождения, дорогая Ингеборга! Ты-воплощение радости на Земле. Спасибо «Кинотавру» 94г за то, что познакомил нас», — сопроводил он снимок подписью.

Присоединиться к поздравлениям Виторгана поспешили и подписчики. Поклонники творчества актрисы поспешили пожелать ей оставаться такой же обаятельной и привлекательной. «Невероятное удовольствие видеть вас на экране», «Дорогая! Поздравляю! Счастья, драйва, вкуса, новых впечатлений, танцев, акробатики! Жги! Своди с ума!», «Обожаем вас, вашу улыбку и акцент, с днем рождения», — оставили они трогательные слова.

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«Воплощение радости»: Виторган тепло поздравил Дапкунайте с днем рождения
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