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Российская телеведущая рассказала об издевательствах мужа

Ольга Благодарская призналась, что часто становилась жертвой собственного мужа, но нашла в себе силы покончить с издевательствами.

Российская телеведущая рассказала об издевательствах мужа
Ольга Благодарская призналась, что часто становилась жертвой домашнего насилия ФОТО: https://www.facebook.com/ooorevatv

Ведущая телеканала «Пятница» Ольга Благодарская на своей страничке в «Фейсбук» рассказала о своей семейной жизни. Подробности, которые сообщила девушка, не самые радостные: она не раз подвергалась домашнему насилию. Обидчиком был ее супруг, бывший игрок команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и один из создателей Comedy Club, Вячеслав Благодарский.

По словам Ольги, будучи пьяным он не раз принуждал ее к сексу, а если получал отказ, то применял физическую силу. Пил мужчина регулярно, порой телеведущая составляла мужу компанию, «раньше я хорошо поддавала, но потом решила бросить».

«Напиваясь, мы сильно ругались, и меня, как правило, волокли за волосы в кровать. Поскольку я не сильно скользила, у меня оставались синяки. Слава тоже страдал, но, к сожалению только морально», — откровенничает Благодарская.

Терпение у Ольги кончилось, когда после поездки в Ялту на Новый год её муж пришел домой пьяным в три часа ночи и насильно совершил с ней половой акт и потом вел себя равнодушно.

«Уже после всего, когда я лежала и плакала, не в силах, что называется, сдержаться, а потом, когда закололо внизу живота, побежала пить обезболивающее, он даже не спросил, в чем дело. Включил компьютер и продолжил смотреть сериал», — откровенничает девушка.

Ольга добавляет, что сейчас они с мужем живут отдельно, и это их совместное решение. Благодарская называет свой пост своеобразным посланием не только своему супругу, но и «всем остальным алкоголикам, которые не в состоянии оценить, что они творят со своими близкими».

Ведущая признается, что раньше несерьезно относилась к увлечению мужа спиртным. «Мне нравилось, как напиваясь он пускается в пляс и дрыгает ножкой. В нашей компании муж и прогремел этим знаменитым «танцем благодарского», — пишет Ольга и добавляет, что ее все устраивало, пока она окончательно не поняла, «что алкоголь окончательно подменил Вячеслава».

Ранее еще одна популярная телеведущая и певица заявила о домашнем насилии. Ольга Бузова призналась, что терпела издевательства, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова, пишет сайт OA.

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Российская телеведущая рассказала об издевательствах мужа
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