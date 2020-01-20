«Навсегда со мной»: 72-летняя Ротару почтила память покойного мужа

Украинская певица София Ротару в день рождения ныне покойного мужа опубликовала его архивный черно-белый снимок. Народная артистка СССР почтила память супруга. 20 января Руслану Евдокименко могло исполниться 78 лет. София Михайловна была моложе своего возлюбленного на шесть лет. В этом браке у певицы появился единственный сын Руслан. Знаменитость очень привязана к своей невестке Светлане, которая подарила ей двоих внуков: 25-летнего Анатолия назвали в честь дедушки, а его младшую сестренку — 18-летнюю Соню — в честь именитой бабушки. Девушка, как и София Ротару, увлекается музыкой. Особое внимание дочка Руслана Евдокименко уделяет вокалу. Еще в феврале прошлого года внучка певицы выпустила новый сингл под названием «Blush».

Муж Софии Михайловны скончался в октябре 2002 года, семнадцать лет назад. На тот момент его внучке был всего один годик. Соня помнит дедушку только по фотографиям и рассказам близких. С тех пор Ротару так и не вышла замуж. Певица до сих пор переживает свою утрату и не забывает покойного супруга.

«Навсегда со мной…» — отметила артистка, показав архивное фото мужа.

Напомним, что София Ротару приняла участие в фестивале «Песня года». Николай Басков выступил в поддержку украинской исполнительницы, заявив, что он гордится тем, что живет в одну эпоху с такой легендарной и прославленной певицей. «Золотой голос России» подметил, что София Михайловна обладает узнаваемым тембром и красивым голосом, который не может оставить равнодушными ее поклонников.