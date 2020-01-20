Лолита раскрыла свой секрет похудения и борьбы с обвисшей кожей

Лолита Милявская в прошлом году пережила развод с молодым тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Лишь позже певица узнала, что пятый муж был ей неверен. Он закрутил роман с другой женщиной, что подтвердилось на детекторе лжи. На фоне стресса артистка сильно постройнела. Потом она взяла себя в руки и объявила, что все еще надеется встретить свою любовь.

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К Новому году фигура Лолиты продолжила меняться. В итоге она предстала со стройными ногами. Также у нее появилась талия. Поклонники поразились такому преображению. На отдыхе в Дубае даже объемные вещи не могли скрыть, что певица похудела еще сильнее. Не удивительно, что в своем бьюти-блоге Милявская затронула тему того, как избавилась от лишних килограммов.

«Выдаю свои нехитрые секреты похудения! Поход к эндокринологу», — отметила звезда. По ее словам, врач поспособствовал потере веса. После этого она стала использовать различные косметические средства, чтобы выводить лишнюю жидкость из организма и бороться с обвисшей кожей. «Не верите и слава богу! Мне подносят вот такие коробочки, а в них баночки. Это не еда, а талассо-скраб. Сами виноваты, я могла бы быть сейчас в купальнике, но из-за вас все процедуры буду производить только на руке», — отметила она.

Лолита также использовала другой скраб, который должен помогать от целлюлита. «Когда сбросите лишнее, лучше использовать разные средства, чтобы кожа не провисала. Я всё это использую в сочетании с массажем. Эффект вы видели в посте из Дубая», — похвасталась она. «Тут как камеру поставишь. Поставишь в одном положении и ты сразу худой, в другом — ты сразу толстый. Вы же хотели мои секреты услышать», — раскрыла еще один секрет своей стройности певица.

Специально для портала Teleprogramma.pro диетолог Елена Соломатина объяснила, могут ли подобные косметические средства похудеть и сделать кожу более упругой.

«В основном, конечно, все что продается, особенно за небольшую цену, это рекламный ход. Чтобы активные вещества проникли сквозь липидный слой кожи, для этого нужны носители, а они стоят недешево. Поэтому такие крема редко встретишь в обычных магазинах. То, что продается в масс маркетах и самых обычных магазинах, обычно улучшают только внешний вид кожи, за счет этого кажется, что кожа выглядит лучше, создается эффект подтяжки. Но сильно на кровообращение, отток лимфы они не влияют. Тут могут хорошо действовать лишь лечебные крема. В любом случае, крем — это вспомогательный инструмент. Рассчитывать на то, что он сильно повлияет на кожу, избавит от жировых отложений, не стоит», — пояснила эксперт.

Соломатина не стала исключать, что крема могут улучшить лимфоток, кровоток. «Похудеть так сильно даже с хорошими кремами невозможно», — подчеркнула диетолог. По словам эксперта, лишние килограммы не уйдут просто так. Массажи хорошо влияют на тело, но эффект от него не длительный. «Все это должно быть параллельно с диетой, физическими упражнениями идти в комплексе», — добавила Елена.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир».

Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет. Она как специалист с большим стажем работы также дает советы в интернет-рубрике «Яндекс. Знатоки». Согласно проверке Яндекса, верифицированный эксперт. Образование получила в конце 80-х годов. Сначала Соломатина окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, а потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов.